Es schmeckt und sieht gutbürgerlich aus. Die Geflügelleber, Rotweinsauce, Erbsen und rote Beete dampfen unter Wandregalen und Balken, auf denen sich Modellschiffe und Teekännchen, alte Töpfe und Handmühlen aneinanderreihen. In der Küche brutzelt ein Schnitzel schwimmend im Fett, das Gulasch mit Nudeln steht bereit.

Dieter Barthel tunkt seinen Löffel ein und nickt auf die Frage, ob es denn schmecke. „Es ist leckere Hausmannskost und ich fühle mich hier gut aufgehoben“, sagt der 61-Jährige. „Preislich ist es unschlagbar und das Ambiente ist angenehm.“

„Das hier ist mein Baby“

Auf Gäste wie Dieter Barthel, Mitarbeiter des Finanzamtes Neubrandenburg Ria in der Zweigstelle Greifswald, baut Chefkoch Andreas Baumbach seit 18 Jahren in seiner „Küche am Gorzberg“, untergebracht im Erdgeschoss eines Plattenbaus im Industriegebiet, verschiedene Ämter und Firmen gegenüber. Die Zentrale der Sparkasse ist in der Nähe, die Fast-Food-Konkurrenz mit dem großen M liegt in Sichtweite.

„Ich habe mir am Anfang gedacht, dass die Ämter und alles andere in der Umgebung zum Überleben reichen“, sagt Baumbach (61), der die Kantine seit 18 Jahren betreibt. Er trägt ein weißes Shirt und Bürstenschnitt, beim Lächeln zeigen sich feine Lachfältchen um seine Augen. „Die Kantine ist mein Baby, da habe ich viel Herzblut reingesteckt.“

Koch und eine Mitarbeiterin betreiben Kantine am Gorzberg

Warum er sich gegen die Konkurrenz behaupten kann? „Es ist schwerer geworden, das ist aber für alle so. Ich denke, dass ich ein netter, freundlicher Mensch bin und das Essen genießbar ist“, sagt er bescheiden.

Auf der festen Karte stehen belegte Brötchen, ein Frühstücksangebot, Schnitzel und Bratwurst mit Mischgemüse, selbstgemachter Kartoffelsalat, Currywurst und Brathering. „Beim Schnitzel aber wäre der Aufwand zum Selbermachen zu groß“, sagt er. Er kaufe dann gute Qualität ein und zahle gerne mehr dafür. Eine Mitarbeiterin ist bei ihm beschäftigt.

Täglich kommen bis zu drei Gerichte auf die wöchentlich wechselnde Karte. „Die Eintöpfe sind alle selbstgemacht, das Gemüse ist frisch oder tiefgekühlt, Dosen verwende ich nicht. Wenn das Gemüse geerntet und dann direkt eingefroren wird, behält es seine Frische“, sagt er.

Auch Honecker und Krenz aßen in der DDR bei ihm

Am Anfang seiner Greifswalder Zeit hätte der gebürtige Ost-Berliner es schwer gehabt, weil Gäste kaum mit ihm gesprochen hätten, der sich auf die Kantine beworben hatte, weil er im Urlaub an der Ostsee darauf aufmerksam geworden war. „Erst als mein Koch krank wurde und ich alleine gekocht und übernommen habe, habe ich mir den Respekt der Leute erworben“, blickt er zurück.

Seine Lehre zum Fleischer in der DDR „wurde abgebrochen“, sagt Baumbach, weil er nicht „linientreu“ gewesen sei. Er lernte Koch, später Gaststättenleiter und arbeitete unter anderem im Pionierpalast an der Berliner Wuhlheide. Margot Honecker, Frau des DDR-Staatschefs, Erich Mielke, Chef der Staatssicherheit oder Egon Krenz hätten sich damals am Büfett satt gegessen. Nach der Wende verdiente er sein Geld auf dem Bau, weil „die Gastronomie zusammengebrochen war“, später folgte die Rückkehr in die Küche.

Stammkunden retten Kantine durch die Coronakrise

Corona hätte ihm das Leben schwer gemacht, auch wenn er als Kantine derzeit nicht schließen muss. Mit dem Außerhausverkauf überstand er die erste Phase der Krise. „Dabei hat definitiv die Senkung der Mehrwertsteuer auf fünf Prozent geholfen“, sagt der Chefkoch. „Und ein großer Dank geht an die Stammkunden, das geht sicher allen Gastronomen so.“ Derzeit markiert ein Absperrband den Wartebereich, ein Desinfektionsspender steht an der Ausgabe und gut sichtbar liegen Stifte und Papier für die Kontaktdaten aus.

Markus Büchner gehört zu den neuen Kunden, erzählt der Assistenzarzt, der nach einer Laufrunde mit seinem Hund und in Sportklamotten auf dem Weg zur Schicht im Uniklinikum ist. „Ich fahre hier nach dem Joggen ran“, sagt der 33-Jährige in blauer Sportjacke und schwarzer Trainingshose. „Um die verlorenen Kalorien wieder reinzukriegen.“ Das Essen schmecke ihm gut und die Preise seien top.

Die „Küche am Gorzberg“ ist Montag bis Donnerstag von 7.30 Uhr bis 13 Uhr geöffnet, am Freitag bis um 13 Uhr, Gerichte kosten weniger als fünf Euro. Wochenplan unter: kueche-am-gorzberg.name, Telefon: 038 34 / 51 81 84

Von Christopher Gottschalk