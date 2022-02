Greifswald: Künftig Zufahrt vom Hansering in die Kuhstraße

Greifswald

Die Hansestadt wird in diesem Jahr zahlreiche Straßen sanieren oder grundhaft ausbauen. Die im November 2020 begonnene Umgestaltung des Hanserings stellt dabei die größte Baustelle dar. Gut die Hälfte der Arbeiten, die im Zeit- und Kostenrahmen liegen, seien geschafft, heißt es aus dem Rathaus. „Die südlichen Baufelder in Richtung Innenstadt sind fast fertiggestellt. Hier fehlt unter anderem noch ein Teil des Gehweges“, so Stadtsprecherin Andrea Reimann. Nachdem die Verkehrsführung auf die neue südliche Fahrbahn umgelegt wurde, begannen der Rückbau der nördlichen Fahrbahn entlang des Museumshafens sowie Leitungsarbeiten im Bereich der Promenade. Die 8,2 Millionen Euro teure Baumaßnahme soll Anfang 2023 abgeschlossen sein.

Voraussichtlich im Sommer soll die Umgestaltung der Kuhstraße und Erneuerung der Roßmühlenstraße im Abschnitt zwischen Kuh- und Brüggstraße starten. Der genaue Baubeginn hänge vom Baufortschritt des benachbarten Hanserings ab, heißt es. Die Fahrbahn in der Roßmühlenstraße wird asphaltiert, die Kuhstraße bekommt Natursteingroßpflaster. Beidseitig werden Gehwege angelegt. Neben neuen Leuchten wird auch die Straßenentwässerung neu hergestellt. Die Kuhstraße soll künftig an den Hansering angebunden werden. „Geplant ist, dass Verkehrsteilnehmer aus der Kuhstraße nach rechts auf den Hansering abbiegen und vom Hansering kommend rechts in die Kuhstraße einfahren“, so Reimann. Soweit möglich, werden Parkflächen entlang der westlichen Kuhstraße ausgewiesen. Gesamtkosten: 1,2 Millionen Euro.

Von der Kuhstraße sollen Autofahrer künftig in den Hansering einbiegen können und umgekehrt. Quelle: Petra Hase

Parkplatz soll Ende 2022 fertig sein

Für die angekündigte Umgestaltung des Parkplatzes an der Klosterruine zum Park & Ride-Parkplatz haben die Bauarbeiten begonnen. Die Fläche ist deshalb für den öffentlichen Verkehr gesperrt. Die Wertstoffsammelbehälter wurden auf den gegenüberliegenden Parkplatz umgesetzt. Das Areal wird befestigt, erhält eine WC-Anlage mit drei Toiletten, Fahrradbügel und Fahrradboxen, auch eine Buswendeschleife und Haltestelle sowie eine Ampel entstehen. Das 1,8 Millionen Euro teure Projekt soll im Dezember 2022 abgeschlossen sein.

Fortgeführt wird die Sanierung der Arndtstraße im Abschnitt zwischen Wiesen- und Burgstraße. Sofern die Witterung mitspielt, sollen die Arbeiten bis April abgeschlossen werden. Voraussichtlich im Mai startet dann die Erneuerung des zweiten Bauabschnitt zwischen Wiesen- und Goethestraße, einschließlich eines Teilstücks der Goethestraße. Bauende soll im Herbst 2023 sein.

Gedser Ring: Vollausbau statt Sanierung

Die Sanierung des Gedser Rings im Ostseeviertel sollte ursprünglich 2021 fertiggestellt werden. Allerdings zeigte sich, dass der alte Beton zu brüchig für einen Straßenaufbau war, um darauf den Asphalt aufzutragen. Die Stadt entschied sich daher für einen Vollausbau. Derzeit ruht die Baustelle witterungsbedingt. Es ist geplant, die Arbeiten im März wieder aufzunehmen und voraussichtlich im Mai abzuschließen. Auch beim Ausbau der Tallinner Straße kommt es zu Verzögerungen, weil sich die Stadtwerke für eine komplette Erneuerung der Fernwärmeleitung entschieden haben. Baustart könnte im Mai/Juni sein.

Von ph