Greifswald

Geht es nach dem Willen von Grünen und SPD könnten bald von Greifswalds Dächern deutlich mehr Solaranlagen glitzern. Die Fraktionen brachten einen Beschlussantrag im Bauausschuss ein, nachdem für die Stadt Greifswald die Errichtung von Photovoltaikanlagen auf kommunalen Neubauten Pflicht wird. Auch die bestehenden Gebäude sollen auf eine Nachrüstung geprüft werden.

„Wir wollen Klimaneutral werden“, begründete Ullrich Bittner (Grüne) den Vorstoß. Man habe sich mit vielen Themenbereichen beschäftigt, aber: „Die Photovoltaikanlagen sind etwas ins Hintertreffen geraten.“ Im Rahmen des Masterplans 100 Prozent Klimaschutz sei ermittelt worden, dass knapp 20 000 Greifswalder Dächer unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten für die Installation von PV-Anlagen infrage kommen, heißt es in der Antragsbegründung.

100 Prozent Ökostrom aus Greifswald ?

Der Katalog, über den die Bürgerschaft Ende August abstimmen muss, fordert unter anderem die Fortführung des Solarkatasters, einen Ausbau der Beratung für Menschen, die selbst eine solche Anlage auf ihrem Dach installieren wollen und die Bereitstellung von geeignete Flächen im Besitz der Hansestadt für die Errichtung. Auch die Prüfung eines Crowdfunding-Modells für neue Solaranlagen wird angeregt. So könnten sich auch Menschen an einer Solaranlage beteiligen, die über kein Eigenheim verfügen.

Ebenfalls auf der Liste steht eine Prüfung eines rein lokalen Ökostromangebots durch die Stadtwerke. „Wir wissen alle, dass Ökostrom noch nicht hier produziert werden kann, sondern zugekauft werden muss“, so Bittner. „So könnte man echten Ökostrom anbieten.“

Kritik von der Union

Die vom Bauausschussvorsitzenden Jürgen Liedtke ( CDU) erwartete „große Diskussion“ im Bauausschuss blieb aus. Ob es an den hohen Temperaturen lag? Die Abgeordneten nahmen die Vorlage mehr oder minder stoisch zur Kenntnis. So meldete sich Liedtke schließlich selbst zu Wort. „Es ist aber schon bekannt, dass man für echten Ökostrom ein eigenes Netz braucht, oder? Sobald man an das öffentliche Netz geht, wird das Angebot ja vermischt“, fragte er in Richtung Bittner. „Ich finde, die Stadtwerke haben sich bereits gut auf das Thema Klimaschutz eingestellt und sind dabei, vieles umzustellen.“ Er betonte, dass bei solchen Fragen eine fachliche Diskussion in den Ausschüssen unabdingbar sei, eine rein politische Entscheidung in der Bürgerschaft sei unglücklich.

Eingriff in die Planungshoheit

Von der Verwaltung meldete sich dann noch Erik Wilde vom Stadtbauamt mit einigen Anmerkungen zu Wort. „Ich gehe nicht davon aus, dass Sie das Baurecht aushebeln wollen“, sagte er. „Für Bereiche in denen es Bebauungspläne gibt, gelten die dort gefassten Vorgaben auch weiterhin“, betonte er. Auch über die Regelungen des Denkmalschutzes könne man sich nicht einfach hinwegsetzen. Und: Die angeordnete Bereitstellung von Flächen würde in die kommunale Planungshoheit eingreifen. „Wir behalten uns Flächen vor, zum Beispiel für Gewerbeansiedlungen oder auch andere Nutzungen.“ Das Thema Photovoltaik sei aber bereits in vielen Bebauungsplänen der Hansestadt verankert. Im Bauausschuss wurde die Vorlage mit knapper Mehrheit abgestimmt und der Bürgerschaft empfohlen. Donnerstag wird das Thema im Umweltausschuss behandelt.

Von Anne Ziebarth