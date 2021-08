Greifswald

Im Vereinshaus der Gartensparte „Süd“ in der Obstbausiedlung arrangiert Elke Klonikowski die ersten Bilder an den Wänden für die Ausstellung bei „Kunst:Offen“. Manche leuchten farbenfroh. Auf einem Exemplar leuchtet ein knalliges Rot von der rechten unteren Ecke aus, darüber weitere Schichten in Gelb und Blau, die Sonnenstrahlen und Wellen darstellen könnten. Die Interpretation überlässt die Malerin dem Betrachter. Andere Motive sind eher kühl. Eines trägt den Titel „Es ist wie es ist“. Das könnte auch das Motto ihres künstlerischen Schaffens sein. „Ich bin keine Perfektionistin“, sagt sie.

Ihre Kunst beschreibt die Malerin als „experimentell und abstrakt“. Ihre Werke entstehen durch Malen, Sprühen, Gießen, Kratzen und Spritzen. Zum Beispiel aus Marmormehl, Baumaterialien, Kaffee oder Wachs. Sie nutzt zumeist große Leinwände dafür. „Ich mag auch das Morbide“, ergänzt die Künstlerin. Einige ihrer Bilder könnten tatsächlich karge, lebensfeindliche Landschaften darstellen. Auf den kleineren Leinwänden sind auch gegenständliche Motive zu erkennen – etwa Blumensträuße.

Symbiose aus Werken und Gärten

Einige Bilder sollen auch an den Zäunen der Gärten in der Obstbausiedlung hängen, falls es das Wetter zulässt. Elke Klonikowski hat dort selbst einen Garten. Zusammen mit den bunten Pflanzen ergebe sich ein tolles Gesamtbild, sagt sie. Und auch Kuchen will sie ihren Gästen anbieten. An diesem (21.8. und 22.8.) und dem darauf folgenden Wochenende (28.8. und 29.8.) können Besucherinnen und Besucher ihre Werke im Birnenweg/Ecke Rosenweg von 10 bis 18 Uhr bestaunen. Wie viele es werden, mag die Künstlerin nicht voraussagen.

Seit 2015 hatte sie in ihrem damaligen Haus in Levenhagen zu „Kunst:Offen“ ausgestellt, nur 2020 fiel ihre Teilnahme aus. Auch in Hamburg, Berlin und an verschiedenen Orten in Greifswald waren ihre Werke bereits zu sehen. Zur letzten Ausstellung 2019 seien in Levenhagen etwa 60 Kunstinteressierte pro Tag gekommen, sagt sie. Dieses Mal rechne sie damit, dass vor allem Besitzerinnen und Besitzer der Gärten vorbeischauen und die Kunst auf sich wirken lassen. Schließlich haben sie die kürzesten Wege zum Vereinshaus. Doch auch für einen Ausflug sei der Ort ideal, findet Klonikowski. Es gelten bei „Kunst:Offen“ die aktuellen Corona-Regeln. Das heißt, in Innenräumen besteht eine Maskenpflicht. Ein negativer Test ist nicht notwendig.

Von der Keramik zur Malerei

Klonikowski ist Jahrgang 1954 und von Hause aus Diplomingenieurin. Sie hat 2008 mit dem Malen begonnen. Vorher hat sie sich künstlerisch vor allem mit Keramik verwirklicht. „Bilder müssen einen Raum komplettieren“, sagt Klonikowski. Da sie kaum Bilder anderer Künstlerinnen und Künstler fand, die ihr in ihrem eigenen Haus gefielen, wurde sie selbst tätig. So kaufte sie viele Bücher über Malerei und eignete sich das Wissen zunächst selbst an. 2011 bis 2012 hat sie einen Fernkurs „Kreatives Malen“ bei der Studiengemeinschaft Darmstadt absolviert. Dafür musste sie an Übungen teilnehmen, die bewertet wurden.

Diese Künstler stellen aus Vom 21.8. bis 12.9. findet an vier Wochenenden die 27. Auflage von „Kunst:Offen“ in Vorpommern statt. Aufgrund der Corona-Pandemie konnte sie nicht wie gewohnt an Pfingsten über die Bühne gehen, sondern wurde auf den Spätsommer verschoben. An 138 Standorten präsentieren mehr als 240 Künstlerinnen und Künstler aus ganz Vorpommern ihre Werke. Einige Ateliers in Greifswald und Umgebung sind nur am ersten Veranstaltungswochenende geöffnet: Zu ihnen zählen die ARTisten, die in Wieck ausstellen, das Atelier Rexin, das Bike Markt Atelier, die Frostleiste in Lubmin sowie der Kunstgarten May in Hanshagen. In den kommenden Wochen nehmen beispielsweise der Kornspeicher Ludwigsburg, das Mandalahaus in Wusterhusen und Künstler aus Lubmin, Hanshagen und weitere aus Greifswald teil. Die Übersicht über alle teilnehmenden Künstlerinnen und Künstler und die Standorte finden Sie auf www.kunst-offen.net

Seit sie 2014 in Rente ging, habe sie noch mehr Zeit, sich der Malerei zu widmen, sagt sie. Als freischaffende Künstlerin verkaufe sie einige ihrer Malereien wie zuvor auch ihre Keramiken. Dafür hat sie extra ein Gewerbe angemeldet und ist seit 2016 Mitglied der Greifswalder Künstlergruppe „Die Buhne“, einer Gruppe mit Geschichte: Sie wurde zwar 1946 gegründet, bekam in den 1950er Jahren in der DDR aber ein Tätigkeitsverbot, ehe der Mitgründer und Maler Helmut Maletzke sie 2011 wiederbelebte.

Nach „Kunst:Offen“ folgen für die Künstlerin Ausstellungen im Pommernhus und in der Mensa am Klinikum unter dem Titel: „Es ist wie es ist“.

Von Thomas Kasperski