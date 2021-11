Greifswald: Kunsthandwerkermarkt „Advent am Grauen Kloster“ fällt aus

Greifswald

Der Kunsthandwerkermarkt „Advent am Grauen Kloster“, der sonst traditionell am ersten Adventswochenende stattfindet, fällt zum zweiten Mal in Folge wegen der Corona-Lage aus. Die Ausstellungen des Museums sind jedoch entsprechend den Corona-Auflagen des Landes Mecklenburg-Vorpommern geöffnet - ebenso der Museumsshop. Aktuell gilt für den Museumsbesuch die 3G-Regel (geimpft, genesen oder getestet). Wenn in den kommenden Tagen nach der neuen Landesverordnung eine landesweite Pflicht für 2G oder 2G+ eintritt, gelten die jeweiligen Auflagen natürlich auch im Pommerschen Landesmuseum.

Von OZ