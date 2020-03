Greifswald: Laborratten aus Hamburger LPT-Labor suchen ein Zuhause

Greifswald

Zusammengepfercht auf wenigen Quadratzentimetern, kein Sonnenlicht, keine Klettermöglichkeiten. Versuchstiere haben es generell nicht leicht, die jungen Ratten aus dem mittlerweile geschlossenen Tierversuchslabor LPT bei Hamburg allerdings hatten einen besonders schweren Start ins Leben. Doch das hat nun ein Ende. Fünf von ihnen sind nun in der Hansestadt angekommen, erkunden ihren großen Käfig, freuen sich über frisches Obst und haben eine Höhle gestrickt bekommen. Diese Ratten leben seit Montagnachmittag bei Lena Sapia. Doch nur vorübergehend: Sie hat sich als Pflegestelle angeboten, die Ratten sollen an einen festen Ort vermittelt werden. „Ich hoffe, dass sie schnell ein gutes Zuhause finden“, sagt die 23-Jährige.

Nachdem im Herbst vergangenen Jahres aufgedeckt wurde, dass das LPT-Labor in der Nähe von Hamburg Tiere, vor allem Hunde und Affen misshandelt hat, wurde diesem die Betriebserlaubnis entzogen. Auch eine Prüfung des Versuchslabors im benachbarten Neugraben fiel nicht gut aus, wegen schwerwiegender Verstöße gegen das Tierschutzgesetz musste auch dieses Labor schließen – Die Tiere brauchten eine andere Unterkunft.

Deutscher Tierschutzbund rettete rund 1000 Ratten, 80 sind davon nun in MV

Dass die Tiere Lebendfutter werden, kam für den Präsidenten des Deutschen Tierschutzbundes, Thomas Schröder, nicht in Frage. „Wir sind jetzt sehr erleichtert, dass sie schlussendlich doch in die Hände des Tierschutzes gekommen sind“, sagt er in einer Mitteilung. Der Deutsche Tierschutzbund hat schließlich die Rettung von rund 1000 Ratten organisiert, die nun in Tierheimen in sechs Bundesländern untergebracht, kastriert und vermittelt werden.

Gleich nach der Ankunft erkundete diese Ratte das Gehege. So hoch geklettert ist sie in ihrem Leben wahrscheinlich noch nie. Quelle: Stefanie Ploch

80 Ratten sind in MV in den Tierheimen. Der Tierschutzbund Greifswald und Umgebung ist nun auf der Suche nach Leuten, die mindestens zwei der Tiere bei sich aufnehmen. „Ratten sind sehr soziale Tiere, sie leben nicht gern allein“, sagt Corinne Massow vom Tierschutzbund. Es werde nach Privatpersonen gesucht, die den Bedürfnissen der Tiere gerecht werden können. „Ein großer Käfig oder ein ausgebauter Schrank ist ein Muss, außerdem brauchen sie viele Klettermöglichkeiten und Buddelsand.“ Ratten seien anpassungsfähig, meint Massow, jedoch müssen die Standards einer guten Tierhaltung eingehalten werden. Und: „Man muss beachten, dass Ratten keine Kuscheltiere sind, die sich ständig auf die Hand nehmen lassen“, betont sie.

Tierschutzbund Greifswald und Umgebung e.V. vermittelt die Tiere

Die Haltung von Ratten sei relativ unkompliziert, ist sich Corinne Massow sicher. Der Käfig wäre die teuerste Anschaffung. Vorkenntnisse sind nicht notwendig. „Wir beraten auch die zukünftigen Halter, stehen für Fragen zur Verfügung und helfen, wo wir können. Hauptsache die Ratten bekommen ein gutes Zuhause.“ Interessenten können sich gerne bei Corinne Massow unter der Nummer 0157/83522119 melden.

Von Stefanie Ploch