Greifswald: Lampionumzug mit Zauberei und tollpatschigem Clown

Greifswald

Eine Feuershow, ein Clown und ganz viel Popcorn: Der Wanderzirkus Meloni war am dritten Adventswochenende in der Stadt. Es gab Vorführungen der Akteure, die größtenteils in der Stadtverwaltung arbeiten. „Es muss ein unglaublicher Aufwand sein, das zu organisieren“, befand Erik Polster, der mit seinem Sohn Lukas dem Wanderzirkus folgte. „Die Eintrittskarten und die Zuckerwatte zu Beginn waren super. Der Einsatz der Akteure hat sich gelohnt, die Kids sind glücklich.“ Etwa hundert Greifswalder folgten den Darstellern auf dem Lampionzug zum Markt.

Drei tanzende Pinguine, ein Zauberer aus Paris oder ein Elefant, der leider schon zu alt war um durch einen Feuerreifen zu springen – die Show sorgte für strahlende Kinderaugen. „Am Besten fand ich den lustigen Esel, der verloren gegangen ist“, sagte der siebenjährige Lukas. Oleg, wie der große, kostümierte Esel genannt wurde, kommt aus Sibirien und wird durch russische Lieder angelockt. Leider war er auf der Tour verloren gegangen, doch die Kinder fanden ihn schnell wieder, zur Freude des Zirkusdirektors. Etwas unbeholfen schloss sich der Esel der Wanderung an.

Die Schauspieler der Zirkusshow Quelle: Stefanie Ploch

Auf dem Markt verteilte der Weihnachtsmann Schokolade und einen Freifahrt-Schein für ein Fahrgeschäft auf dem Weihnachtsmarkt. Für Constantin Meiering und Aaron Grube hat sich der Ausflug gelohnt. „Es war lustig“, fanden die beiden.

Von Stefanie Ploch