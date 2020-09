Greifswald/Bergen

Im Sommer 2019 schlossen sich in der Bergener Molkerei die Türen für immer. Die Produktion des Rügener Badejungen, bis dahin der meistgekaufte deutsche Camembert, ist auf der Insel Rügen nach 71 Jahren Geschichte. Das Deutsche Milchkontor (DMK), größtes deutsches Molkereiunternehmen, gab die Käserei wegen angeblich nicht kostendeckender Produktion auf. Die Herstellung des Käses, die 1948 auf der Insel Rügen begann, wurde nach Thüringen verlagert.

Höhen und Tiefen einer pommerschen Firma im 20. Jahrhundert

Mit dem Aus des Rügener Badejungen endete eine Erfolgsgeschichte der Camembert-Produktion in Pommern, die bereits 1893 mit der Gründung der Molkereigenossenschaft Stolp in der gleichnamigen hinterpommerschen Stadt begann. Dort wurde mit dem Stolper Jungchen der Vorgänger des Rügener Badejungen produziert. Genau diese Firmengeschichte, die unmittelbar mit Krieg, Vertreibung und deutscher Teilung verbunden ist, erzählt das Pommersche Landesmuseum in seinem dritten Teil der Dauerausstellung, die Ende des Jahres öffnen soll. Anders als in den Epochen zuvor rücken nicht kulturgeschichtlich wertvolle Objekte, sondern Alltagsgegenstände in den Mittelpunkt dieses Ausstellungsabschnittes.

Anzeige

„Das Stolper Jungchen steht für die Vorkriegsgeschichte, für die Vertriebenengeschichte in der DDR und für die Erinnerungskultur im westpommerschen Stolp“, sagt Ausstellungskurator Gunter Dehnert. An Objekten wie einer Werbefigur aus den 1920/30er Jahren, einem Kartenspiel mit Firmenaufdruck, das 1945 von einer Vertriebenen im Fluchtgepäck nach Schleswig-Holstein mitgenommen wurde, bis zur Verpackung des Käses, dessen Produktion nach 1989 im polnischen Stolp als Słupski chłopczyk aufgenommen und inzwischen wieder eingestellt wurde, werden die Höhen und Tiefen der Firmengeschichte dokumentiert.

Weitere OZ+ Artikel

Stolper Jung – beliebtester Camembert im Deutschen Reich

Die Molkereigenossenschaft Stolp produzierte mit großem Erfolg das Stolper Jungchen, der seine größte Zeit in den 1920/30er Jahren erlebte. Werbefiguren aus Keramik, wie die in der Ausstellung gezeigte, standen in Schaufenstern von Feinkostläden. „Im Jahr 1928 war das Stolper Jungchen mit 4,5 Millionen Stück der meistgekaufte Camembert im Deutschen Reich“, so Dehnert. Noch 1943 verglich die Grenz-Zeitung Stolp den Stolper Jung mit den großen Marken. „Wie München das Bier, Nürnberg seinen Lebkuchen und Lübeck das Marzipan, so hat unsere Heimatstadt ihr „Stolper Jungchen“, das ihren Namen in die Welt hinausgetragen hat“, schreibt ein Reporter zum 50. Gründungsjubiläum.

Mitarbeiter brachte Originalrezeptur nach Rügen

Mit dem Ende des Zweiten Weltkrieges kam das Firmen-Aus. Molkerei-Mitarbeiter Karl Wilhelms sicherte die Originalrezeptur, verließ seine Heimat und ließ nach Kriegsende in Bergen die Tradition des Stolper Jungchens unter dem Markennamen Rügener Badejungen aufleben. „Das Werbemotiv wie auch der Name knüpfen an die Tradition an – allerdings nicht zu offensiv“, so Dehnert. Schließlich habe es sich um eine nicht gewollte Erinnerung an das ehemals deutsche und jetzt polnische Pommern gehandelt. „Auf eine direkte Bezugnahme auf die Tradition wurde in der DDR verzichtet. Sie hat nur für diejenigen funktioniert, die das Produkt kannten.“

Auch in der Bundesrepublik habe es ab den 1950er Jahren mehrere Unternehmen gegeben, die Käse unter dem Namen "Stolper Jungchen" produzierten, allerdings nie in größerem Umfang. Auch Rechtsstreitigkeiten über die Verwendung des Markennamens sollen für den mäßigen Erfolg verantwortlich gewesen sein.

Rügenwalder, Kameke – nur wenigen Firmen gelang Neuanfang

Nur wenige Firmen aus den ehemals deutschen Pommern schaffen nach Kriegsende den Neuanfang in der Bundesrepublik, so Dehnert. „Ausnahmen bildeten Firmen, denen es gelang, ihren Betrieb meist von Grund auf wieder neu zu errichten, wie der aus Rügenwalde stammende Fleischermeister Müller im Ammerland oder der aus Streckenthin, Kreis Köslin, stammende Saatguthersteller von Kameke.“

Die Lebens- und Vermögensverhältnisse der meisten Heimatvertriebenen blieben bis weit in die 1950er Jahre deutlich hinter denjenigen der Ansässigen zurück. „Besonders hart traf es die selbstständigen Bauern, die mit dem Hof ihre Lebensgrundlage verloren hatten.“ In der Bundesrepublik wurde mit dem Lastenausgleichsgesetz Vertriebenen, die infolge des Zweiten Weltkrieges Vermögensschäden erlitten hatten, eine finanzielle Entschädigung gewährt. Aber gerade für Firmen zog sich die Entschädigung über viele Jahre hin und orientierte sich an nicht mehr gültigen Firmenwerten, wie Dehnert sagt.

Alle Exponate in einer Vitrine

In der Ausstellung werden die Exponate zum Stolper Jungchen in einer Vitrine gezeigt, obwohl sie unterschiedliche Geschichtsabschnitte im 20. Jahrhundert dokumentieren. Exemplarisch wollen die Ausstellungsmacher an dem Firmenschicksal eine Klammer vom beginnenden 20. Jahrhundert, über die beiden Weltkriege, Flucht, Vertreibung, deutscher Teilung, Wiedervereinigung und Öffnung der EU nach Polen bis ins 21. Jahrhundert ziehen.

Von Martina Rathke