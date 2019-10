Greifswald: Landwirten drohen verschärfte Pachtbedingungen

Greifswald

Landwirte, die städtische Flächen gepachtet haben oder pachten wollen, müssen sich auf verschärfte Pachtbedingungen einstellen. Alle Beschlussvorlagen der Verwaltung zu Pachtbedingungen, zu Vergabekriterien wie auch zur Mitgliedschaft der Stadt im Verein „Greifswalder Agrarinitiative“ (GAI) konnten sich im Finanzausschuss nicht gegen deutlich ambitioniertere Anträge von Linke, SPD, Grüne, Al und Tierschutz durchsetzen. „Angesichts der großen Klimaveränderungen brauchen wir eine andere Agrarinitiative“, begründete SPD-Fraktionschef Andreas Kerath die geänderten Anträge, die im Ausschuss die Zustimmung der linken Mehrheit fanden. Die Stadt verpachtet etwa 4700 Hektar Land an Bauern.

Nun ist ein Votum im Finanzausschuss noch nicht bindend. „Aber das Stimmverhalten hat die Mehrheitsverhältnisse in der Bürgerschaft abgebildet“, ahnt Carsten Stegelmann, Geschäftsführer der Dersekower Agrar GmbH. Die Landwirte wollen nun noch einmal vor der entscheidenden Bürgerschaftssitzung am 4. November das Gespräch mit den Fraktionen suchen. Landwirtin Doreen Riske von der Agrar GbR in Groß Kiesow stellte im Ausschuss die Ergebnisse einer Befragung unter 36 Landwirten vor, derzufolge 25 Prozent der Betriebe nach ökologischen Kriterien arbeiten. 78 Prozent halten mehr als die geforderten fünf Prozent ökologische Vorrangfläche vor, 89 Prozent setzen auf Blüh-, und Gewässerrandstreifen als biodiversitätsfördernde Maßnahmen. „Sind wir also wirklich so schlecht, wie andere sagen?“, so Riskes rhetorische Frage.

Was käme demnach auf betroffene Landwirte zu? So sollen Pachtverträge künftig auf sechs Jahre befristet abgeschlossen werden, mit Option auf sechsjährige Verlängerung. Strengere Bewirtschaftungskriterien wie „ökologisch vor konventionell“, die Förderung kleinerer Betriebe und auch explizit der Verzicht auf chemisch-synthetische Pflanzenschutzmittel sollen nicht nur bei Neu-Vergabe, sondern auch bei Vergabe von Pachtflächen angewandt werden. Jede stadteigene Fläche ab einer Größe von fünf Hektar soll öffentlich ausgeschrieben werden. Die Stadt hatte eine Ausschreibung erst ab einer Größe von 30 Hektar favorisiert und dies mit dem Verwaltungsaufwand begründet.

Der Verein „Greifswalder Agrarinitiative“ wird laut der erarbeiteten Satzung gegründet. Allerdings sollen bis Ende 2022 Änderungen durchgesetzt werden, unter anderem die Mitwirkung von Naturschutzverbänden. Auch soll jedes Vereinsmitglied nur ein Stimmrecht haben, unabhängig von der Größe. Sollten diese Änderungen bis 2022 nicht beschlossen sein, verlässt die Stadt die GAI, so der Antrag der links-grünen Mehrheit.

„Wir werden auf jeden Fall in der GAI mitmachen, auch dann, wenn die Stadt aussteigen sollte“, bekräftigte Stegelmann. „Wir Landwirte bringen nicht nur die gepachteten Stadtflächen, sondern Gesamtflächen von etwa 40 000 Hektar in die GAI ein.“ Dies sei eine große Chance für alle Beteiligten. Von der CDU gab es Verständnis für die Bauern: „ Wir haben als Flächeneigentümer eine Verantwortung, wir brauchen Biodiversität, aber für Landwirte muss es auch Planungssicherheit geben“, sagte Ausschuss-Mitglied Walter Noack.

Von Martina Rathke