Greifswald: Langjährige Chorleiterin und Dozentin verstorben

Vor fünf Jahren wurde Johanna Vetter für ihr kulturelles Engagement beim Greifswalder Stadtempfang mit dem „Silbernen Greifen“ geehrt. Sie leitete den gemischten Chor im Bund der Ruheständler seit dessen Gründung 1993. „Er war ihr Leben, der Gesang hat ihr immer viel Freude bereitet“, sagt Tochter Sabine Vetter. Der Chor war wie eine zweite Familie für sie. Zweieinhalb Jahrzehnte war dieser fester Bestandteil des Musiklebens in der Hansestadt. Nun ist Johanna Vetter im Alter von 90 Jahren verstorben.

Seit 1961 hat die Lehrerin in der Hansestadt gelebt, war an verschiedenen Schulen Greifswalds tätig und arbeitete schließlich in der Methodikausbildung für Musiklehrer der Uni Greifswald. „Sie hat an allen Schulen, an denen sie arbeitete, auch Chöre geleitet“, erzählt Sabine Vetter.

Geboren im schlesischen Schweidnitz

Geboren wurde Johanna Vetter im schlesischen Schweidnitz (heute Polen), das sie 1947 verlassen musste. Sie kam nach Leipzig, im Nachkriegsdeutschland waren die Vertriebenen nicht willkommen. Johanna Vetter sei durch die Kirche aufgefangen worden, habe im Chor gesungen, erzählt ihre Tochter. Sie hat dann in Halle studiert und ihren Mann Manfred kennengelernt, der 1960 eine Stelle an der Uni in Greifswald als Musikwissenschaftler bekam.

Die Eltern haben den beiden Töchtern die Liebe zur Musik mitgegeben. Dr. Carola Schramm verschrieb sich wie ihr Vater der Musikwissenschaft, Sabine Vetter wurde Lehrerin, allerdings nicht für Musik. Aber schon im Alter von fünf Jahren sang sie bei einer Schuloper mit.

Von Eckhard Oberdörfer