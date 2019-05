Greifswald Nachruf - Greifswald: Legendärer Barbesitzer gestorben Das „Ravic“ ist eine der beliebtesten Bars in der Hansestadt. Tom Peter, Gründer und ehemaliger Besitzer der Kult-Kneipe, ist mit 51 Jahren am Sonnabend überraschend verstorben.

Tom Peter vor und in der neuen Bar "Tom's" am Mühlentor. Dem 51-jährigen Peter gehörte lange Jahre das "Ravic" in der Bachstraße. Tom Peter Quelle: Christopher Gottschalk