Greifswald

Die Universität Greifswald will mit einem neuen Programm hohe Abbruchquoten im Lehramtsstudium senken. „Unser Ziel ist es, Studierende schnell in die Schulen zu bringen, um professionell und didaktisch arbeiten zu können“, sagt Sabine Schweder, an der Uni Greifswald Beirätin für Hochschuldidaktik an der Philosophischen Fakultät. Erstsemester sollten flächendeckend, anders als bisher, in ihrem ersten Semester Erfahrungen im Unterricht sammeln, statt damit bis in höhere Semester zu warten.

In den ersten Lehrmodulen sollen solche Praxiserfahrungen verpflichtend werden und Studierende eng von erfahrenen Studierenden betreut werden, schlägt Schweder vor. Für das Projekt stünden laut der wissenschaftlichen Mitarbeiterin 449 000 Euro für drei Jahre vom Land zur Verfügung. Neben einer Koordinierungsstelle werde eine Evaluationsstelle geschaffen, um den Erfolg des Programms zu überprüfen, und in einer Zukunftswerkstatt mit Lehramtsstudierenden wurden erste Konzepte entworfen. Die Mittel gehören zur Zielvereinbarung der Uni mit dem Land.

Erstis an die Hand nehmen

Dass dieser praktische Ansatz funktioniert, davon ist Lia Grahl (23) überzeugt. Sie selbst habe sich zu Beginn des Studiums nicht angekommen gefühlt und gezweifelt, ob der Lehrerberuf das Richtige für sie sei. Der Wendepunkt sei ein Seminar zum Forschenden Lernen am Evangelischen Schulzentrum Martinschule in ihrem ersten Semester gewesen. Bei dieser Unterrichtsform lernen Schüler in einem Forschungsprojekt, erschließen sich eigene Fragestellungen und Lösungswege, eng begleitet von einer Gruppe Studierender. „Nach diesen fünf Tagen war klar, dass das hier richtig für mich ist. Das konnte ich aber nur sagen, weil ich dieses Angebot hatte“, blickt Grahl zurück, die mittlerweile im 10. Semester Geografie und Geschichte für das Gymnasium studiert.

Sie gehört zum Team um Sabine Schweder, das Erstsemester ab Tag 1 begleiten will. Wöchentlich sollen offene Gespräche mit Mentorinnen und Mentoren stattfinden, um Potenziale zu entdecken und Probleme zu lösen. Ein Mentor, ein Studierender aus einem höheren Semester, kümmere sich dabei um rund 20 Erstsemester, so Sabine Schweder. In kleinerem Umfang gab es so ein Programm bereits seit dem Wintersemester 2019/20. Das solle den Einstieg erleichtern, zeigen, wie die Neuen einen Stundenplan organisieren und selbstständig werden. Regelmäßig würden die Studierenden nach ihrer Zufriedenheit, dem Wohlbefinden, dem Stresslevel befragt. „Ähnlich wie in der Radisch-Studie.“

Hunderte Lehrer fehlen pro Jahr

Mit der Radisch-Studie meint Schweder zwei Untersuchungen des Rostocker Bildungsexperten Falk Radisch von der Uni Rostock. Der Professor für Schulpädagogik hatte zwischen 2012 und 2019 erfasst, wie viele Studierende in den Uni-Städten ihren Abschluss im Lehramt schaffen und woran das Studium scheitert. Nur jeder zehnte angehende Regionalschullehrer hatte demnach in Greifswald seinen Abschluss geschafft, für das Gymnasium waren es rund 40 Prozent. Häufige Gründe für den Abbruch war eine Mischung aus unerfüllten Ansprüchen, gescheiterten Prüfungen und der persönliche Bereich. „Wir hatten Schocks von zwei Seiten. Zum einen der Schock durch diese Studie und zum anderen durch den festgestellten Lehrermangel“, beschreibt Schweder.

Die hohen Abbrecherquoten bedeuten auch, dass weniger Studierende den Schulen zur Verfügung stehen als zu Beginn des Studiums absehbar ist. Dabei müssen in MV in den kommenden fünf Jahren pro Schuljahr laut Prognosen der Landesregierung 600 bis 800 Lehrkräfte eingestellt werden. Einen geringen Teil des Bedarfs deckt das Land durch Seiteneinsteiger ab. Die Lehramtsausbildung zu verbessern ist ein weiterer Baustein. Rund 1300 Studierende lernen derzeit für ein Lehramt an der Uni.

Lehrer in der Region halten

Studierende sollen nicht nur ihren Abschluss an der Uni Greifswald erwerben, sondern möglichst auch hier in der Region arbeiten wollen, sagt Lia Grahl. Bei der gebürtigen Bremerin habe der Entschluss, in Greifswald oder dem Umland zu bleiben, nach den positiven Praxiserfahrungen festgestanden, sagt sie.

Ihr Newsletter für Greifswald Die wichtigsten News und Tipps der Woche aus Greifswald. Immer donnerstags gegen 18 Uhr in Ihrem E-Mailpostfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Neben der Martinschule kooperiert Sabine Schweder seit mehreren Jahren mit der Montessorischule und der Schule am Bodden in Neuenkirchen. In Greifswalds Nachbargemeinde übernehmen Studierende für eine Woche den Unterricht an der Schule, lernen, wie praktischer Alltag funktioniert. Vor Kurzem seien auch Kooperationen mit dem Bergener Gymnasium und der Regionalen Schule in Demmin entstanden, sagt Schweder. „Vier haben noch Potenzial nach oben. Wenn wir diesen Platz nach oben gefüllt haben, müssen wir gucken, was wir noch ändern.“

Von Christopher Gottschalk