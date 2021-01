Greifswald

Einzelunterricht im Fach Deutsch in einem ansonsten menschenleeren Klassenraum: Was wie ein Privileg klingt, empfindet Lea-Sophie Dannenberg momentan eher als ein Stück Benachteiligung. „Ich würde jetzt auch gern wie die anderen lieber zu Hause sein“, gesteht die 12-Jährige, die stattdessen mit ihrer Lehrerin Sylvia Buchwald von Angesicht zu Angesicht Regeln über Vokale und Konsonanten bespricht. Damit gehört sie zu den wenigen Schülern der fünften und sechsten Klassenstufe, die mit Jahresbeginn täglich in die Regionale Schule „Caspar-David-Friedrich“ kommen. Während alle Schüler ab Klasse 7 zu Hause bleiben müssen und Digitalunterricht erhalten, dürfen die Jüngeren bei Bedarf und in Absprache mit den Eltern in die Schule.

Silke Ladwig bereitet es Freude, den Schülern im Digitalunterricht abwechslungsreiche Aufgaben zu stellen. Die Vor- und Nachbereitung koste allerdings viel Zeit Quelle: Petra Hase

Anzeige

400 Friedrichschüler sitzen zu Hause

„Von unseren rund 240 Fünft- und Sechstklässlern sind das jetzt täglich um die 30“, sagt Anke Thurow, stellvertretende Schulleiterin. Die Gründe seien vielfältig: „Manche Kinder wären sonst allein zu Hause, weil die Eltern arbeiten müssen, und kommen nur schlecht mit den Aufgaben klar. Deshalb empfehlen wir in solchen Fällen, doch besser in die Schule zu gehen. Bei anderen gibt es technische Probleme mit dem Internet oder dem Endgerät“, verdeutlicht Thurow. Das heißt aber auch: Rund 400 Friedrichschüler sind täglich gefordert, sich daheim mittels Laptop oder Tablet am virtuellen Unterricht zu beteiligen. Ein Balanceakt für Lehrer, die wie selbstverständlich Präsenz- und Digitalunterricht parallel zueinander wuppen müssen.

Lesen Sie auch:

Um 8.30 Uhr startet Videokonferenz

„Mit meinen Schülern, das sind 22, starte ich immer um 8.30 Uhr mit einer Videokonferenz. Bislang waren etwa 90 Prozent von ihnen anwesend“, sagt Buchwald, Klassenleiterin der 5a. Zuallererst werde der Tag in groben Zügen besprochen. Dann gehe es an die Aufgaben und Fragestellungen – immer alles nach Stundenplan. Ein geteilter Bildschirm ermögliche Blickkontakt – sofern die Endgeräte der Schüler über eine Kamera verfügen. „Auch die Fachlehrer haben ihre Aufgaben zu dem Zeitpunkt bereits auf unsere Lernplattform gestellt“, erläutert Sylvia Buchholz. In welcher Reihenfolge die Kinder sie erledigen, bleibe ihnen überlassen.

Anke Thurow, stellvertretende Schulleiterin würdigt die Arbeit ihrer Kollegen: „Viele sind sehr engagiert, bilden sich fortlaufend weiter und lassen sich für den Digitalunterricht jede Menge einfallen.“ Quelle: Petra Hase

Feedback am selben Tag ist wichtig

„Da wir für alle Lehrer bis 12.10 Uhr eine Präsenzpflicht angeordnet haben, sind sie für Nachfragen der Schüler mindestens bis Mittag immer erreichbar“, verdeutlicht Anke Thurow. Die Regel sei jedoch, dass viele der 41 Kollegen oft länger in der Schule verweilen. So wie etwa Medienpädagogin und Sport-/Geschichtslehrerin Silke Ladwig, die dann schon wieder die Themen für den nächsten Tag vorbereitet. „Meine Schüler haben bis 16 Uhr Zeit, ihre Aufgaben zu lösen. Danach bekommt jeder einzelne von mir am selben Tag noch ein Feedback, ob für ein Handout oder eine Powerpoint-Präsentation. Das finde ich wichtig. Das darf nicht erst am Tag darauf oder gar nach einer Woche erfolgen“, sagt die 44-Jährige, die sich mit ihrer 9. Klasse auf einen morgendlichen Start um 9.30 Uhr verständigt hat. In den höheren Klassen sei es schwer, die Schüler zu einem frühzeitigeren Beginn zu animieren. „Für Jugendliche in dem Alter ist es eine riesige Herausforderung, sich zu strukturieren und selbst zu motivieren, täglich am Unterricht teilzunehmen und zu lernen“, weiß die Mutter eines Teenagers aus eigener Erfahrung.

Schüler mit Problemen nicht allein lassen

In dieser Woche, schätzt Silke Ladwig, arbeite sie gut zehn bis zwölf Stunden pro Tag. Oft sitze sie nach einer Pause am Nachmittag noch bis spät abends zu Hause am Laptop: „Gefühlt bin ich jetzt ständig präsent. Ich möchte die Schüler mit ihren Problemen nicht alleine lassen“, sagt sie. Zudem habe sie den Ehrgeiz, methodisch abwechslungsreichen Unterricht zu bieten. Deshalb suche sie beispielsweise nach interaktiven Arbeitsblättern. „Die Schüler sollen schließlich nicht alles ausdrucken, sondern auch am Bildschirm arbeiten können“, erzählt die Lehrerin.

Tafelbild im Klassenraum der 5a. Quelle: Petra Hase

Eltern weitgehend entlasten

Bei den Fünft- und Sechstklässlern sei der Onlineunterricht, wie ihn die Großen erhalten, noch schwierig, lautet Buchwalds Erfahrung. „Wir arbeiten daher noch viel mit Buch und Heftern“, sagt sie. Trotzdem sei der Aufwand für Vor-und Nachbereitung der virtuellen Aufgaben und Konferenzen um ein Vielfaches höher als der frühere Unterricht im Klassenraum. „Wir möchten die Eltern schließlich weitgehend entlasten“, sagt sie. Und dennoch bemerke sie häufig bei ihren Schülern, wie im Hintergrund Mutter oder Vater Hilfestellung geben. Gebe es am Bildschirm keine Fragen der Zuhausegebliebenen, widme sie sich den wenigen Präsenzschülern, wie Lea-Sophie. „Das funktioniert ganz gut“, sagt sie.

Ihr Newsletter für Greifswald Die wichtigsten News und Tipps der Woche aus Greifswald. Immer donnerstags gegen 18 Uhr in Ihrem E-Mailpostfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Der positive Effekt von Corona

Anke Thurow freut sich, dass viele Kollegen sehr einfallsreich seien. „Sie drehen sogar selbst kleine Videos und stellen die auf unsere Lernplattform, um den Schülern Erläuterungen zu geben“, würdigt sie das Engagement. Trotzdem erreiche man nicht jeden Schüler: „Gerade rief mich wieder eine Mutter an und erzählte, dass sie ihren Sohn morgens einfach nicht aus dem Bett bekommt.“ Aber es gebe auch andere Erfahrungen. „Im Fach Geschichte hatte ich im vorigen Jahr noch viele schwache Schüler, von denen sich jetzt einige mit viel Fleiß um eine ganze Note verbessert haben“, berichtet Silke Ladwig froh. Wenn die Pandemie einen positiven Effekt habe, dann seien es die Möglichkeiten des digitalen Lernens. „Ohne Corona wären wir nicht ansatzweise dort, wo wir heute stehen“, wertschätzt die Medienpädagogin und fügt hinzu: „Wahrscheinlich hätte das noch Jahre gedauert.“

Von Petra Hase