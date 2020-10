Greifswald

Der Blick in die rund 20 Quadratmeter große Küche direkt hinter dem Verkaufstresen steht jedem Besucher offen, aber wenn es um ihre Kochkunst geht, hält Küchenchefin Kathleen Meliss sich bedeckt. Mehr als ein Lächeln und der Satz „Das Geheimnis einer guten Sauce ist, dass man sie aus dem macht, was man gerade kocht – und nicht aus Fertigmischungen“ lässt sie sich nicht entlocken.

An diesem Tag steht Szegediner Gulasch auf der Speisekarte in „Lenzis Kantine“, Fleisch mit Sauerkraut und Kartoffeln in einer tiefbraunen Sauce, Preis: 5 Euro; Alternative: Nudel-Schinken-Auflauf. Viel mehr dürfe es auch nicht kosten, während die Portionen üppig bleiben müssen, sagt Inhaberin Steffi Zenke, die die Kantine im Gebäude der Stadtwerke seit 2018 mit ihrem Mann Patrick Lenz betreibt.

Neben den Mitarbeitern der Stadtwerke füllen sich im Innenraum und auf der Terrasse Bauarbeiter und Handwerker, Schrotthändler oder Monteure den Magen, Pflegepersonal und Ärzte des Krankenhauses der Odebrechtstiftung - Kunden, die körperlich arbeiten und es herzhaft und sättigend wollen, sagt Zenke. „Wir haben zwei Gerichte pro Tag auf der Karte und Klassiker wie Königsberger Klopse, gefüllte Paprikaschoten oder Nudeln mit Jagdwurst in Tomatensauce gehen immer.“

Gäste bringen Idee für Speisekarte ein

Auch ein Gericht wie Bami Goreng werde gut angenommen, gebratene Nudeln mit einer asiatischen Gemüsemischung und Basmatireis. Aber im Mittelpunkt stünden bekannte Gerichte, die man auch von Zuhause kenne. Denn neben Mittag und einer Frühstückskarte mit belegten Brötchen oder Eiern in der öffentlichen Kantine verdiene „Lenzis“ sein Geld mit Essenslieferungen an verschiedene Firmen und die Unimedizin, verrät Steffi Zenke. Auch Einzelkunden, darunter ältere Frauen und Männer, werden beliefert.

Den Vormittag über dampfen Töpfe auf dem Herd, vereinzelt spazieren Stadtwerkemitarbeiter an den Tresen und kaufen sich einen Snack, die Brötchen frisch geschmiert und belegt. Ideen der Kunden sind immer willkommen und werden in die Planung des vier Wochen im Voraus erstellten Speiseplans einbezogen. „Und wenn etwas nicht zur Zufriedenheit ist, freue ich mich, wenn die Gäste darauf hinweisen, dann können wir daran arbeiten“, erklärt Zenke. Auffällig, dass kaum Vegetarisches oder Veganes auf der Karte steht. Die Nachfrage sei schlicht kaum vorhanden, erklärt sie.

Bis zu 250 Essen am Tag

Wichtiger als Fleisch oder kein Fleisch sei die Frage der Frische. Die Schnitzel vom Hausschwein würden direkt vor Ort aus dem Schweinelachs geschnitten, paniert und gebraten. Auf „Convenience“-Produkte genannte Fertigzubereitungen verzichte „Lenzis“ zu „98 Prozent“, sagt Zenke. Ausnahme seien beispielsweise Kohlrouladen, die in der Zubereitung und Handhabung zu empfindlich und aufwendig seien, um sie vor Ort in Größenordnungen herzustellen, bei denen bis zu 250 Essen pro Tag auf den Tellern landen. „Die Zahl schwankt natürlich, gerade jetzt in Coronazeiten“, sagt Zenke.

Marie Schmidt findet die Arbeit in der Küche angenehm, beschreibt die Mitarbeiterin und Lieferfahrerin. „Ich bin gelernte Kellnerin und lerne auch jetzt noch viele Tipps und Tricks, wenn es um die Zubereitung von Gerichten geht“, sagt sie. Ähnlich fand Patrick Lenz, Namensgeber der Kantine, seinen Weg in die Gastronomie.

Fleischermeister sammelte Erfahrung in Sternerestaurants

Der gelernte Fleischermeister Lenz arbeitete über zehn Jahre als Kellner und später als Restaurantleiter im österreichischen Lech am Arlberg und gewann einen Einblick in Sterneküchen- und -restaurants. „Das war eine interessante Zeit, wenn Prince Charles, der König von Jordanien oder das niederländische Königspaar einflogen“, sagt Lenz. Er sparte sein Geld für die Selbstständigkeit und schuf sich auf Usedom ein neues Standbein. Heute betreibt er das „Eiscafé und Me(e)hr“ in Karlshagen und die Greifswalder Kantine.

Für die Zukunft plant das Paar Zenk und Lenz einen Umbau der Küche, um ihr gastronomisches Angebot zu erweitern. Es laufe gut am Standort, bilanziert Steffi Zenke. „Die Zusammenarbeit mit den Stadtwerken ist sehr gut, wir sind unseren Kunden dankbar und unseren Mitarbeiterinnen auch, ohne die das hier nicht möglich wäre.“

Geöffnet hat „Lenzis Kantine“ Montag bis Freitag von 6:30 Uhr bis 14.30 Uhr, Telefon 03834 532761.

Von Christopher Gottschalk