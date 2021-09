Greifswald

In Greifswald soll nun künftig nicht nur in der Schule selbst, sondern auch davor ein Rauchverbot herrschen. Mit überwiegender Mehrheit hat sich die Bürgerschaft entschieden, rechtliche Möglichkeiten eines solchen Verbots von der Stadtverwaltung prüfen zu lassen. Entzündet hatte sich der Streit an rauchenden Eltern, die ihre Kinder morgens zur Schule brächten, dort auf andere Eltern träfen und mit ihnen vor der Schule rauchten – so hatte es in einem Hilferuf an Robert Gabel von der Tierschutzpartei geheißen, die die Initiative losgetreten hatte. Unter Lesern nun ist die Sache stärker umstritten, das zeigt der Blick auf die Kommentare.

„Sie stehen ja nicht im Klassenzimmer“

Manila Paul hält die Diskussion um das Rauchverbot für überflüssig, empfindet andere Maßnahmen als wichtiger: „Die Politik sollte sich mal lieber darum kümmern, den Schulweg sicherer zu machen, um ein Tempolimit, um Zebrastreifen oder Ampeln vor jeder Schule. Es sollten Falschparker kontrolliert werden, die den Kindern die Sicht nehmen beim Überqueren der Straßen – und mehr Geschwindigkeitskontrollen vor Schulen generell“, fordert Paul. Ina Hirthe sieht es ähnlich, sagt, sie sei „zwar Nichtraucher“, aber wirft zugleich die Frage auf: „Habt ihr echt keine anderen Probleme vor der Schule? Sie stehen ja nicht im Klassenzimmer.“ Klaus Rothemann ergänzt: „Bei mir qualmen zwar nur die Socken, aber diese Verbotsorgien sind mir ein Dorn im Auge.“ Uta Krause meint: „Solange die Eltern auf dem Gehweg vor dem Schulgelände stehen, kann die Schule mal gar nichts machen.“

Überall Kippen auf den Gehwegen

Martin Baltrusch umschreibt seine Haltung zu der Thematik wie folgt: „Könnten die Politiker uns nicht an die Hand nehmen, damit wir zur Arbeit kommen? Könnten die uns nicht das Essen vorschreiben? Könnten die uns für zu Hause nicht einen Zapfenstreich auferlegen? Sie bevormunden doch so gerne.“ Verena Stascheit fügt hier noch hinzu: „Neulich soll eine Mutter gerügt worden sein, weil sie zu der Stulle und den zwei Pflaumen auch zwei Kekse mit in die Brotdose gelegt haben soll. Das ginge doch nicht – Kekse.“ Anna Boldekamp betont: „Vor der Schule! Verstehen würde ich es ja, wenn die Leute auf dem Gelände rauchen würden, aber was spricht dagegen, wenn sie es davor machen?“ Philipp Gericke hält dazu fest: „Na ja, im Eingangsbereich. Die Kids müssen also immer durch den Rauch. Das muss nicht sein. Einfach ein paar Meter weitergehen, das schaffen die Eltern sicherlich auch.“

Gerd Mittelbach aber moniert: „Eigentlich handelt es sich hierbei sehr wohl um ein generelles Problem! Vor welche öffentlichen Gebäude man auch immer kommt – die Kippen sind schon da.“

Von Juliane Lange