Greifswald: Letzte Geschenke vor dem Fest

Greifswald

Yvonne Thürmer schlendert auf der Suche nach einem Weihnachtsgeschenk für ihre Mutter durch das Domcenter. Die Geschenke für ihren Mann und Sohn, für Schwiegereltern und Vater liegen bereits zu Hause hübsch verpackt im Schrank. „Für meine Mutti suche ich noch nach einer passenden Idee“, sagt die 44-Jährige. Eventuell eine Uhr, vielleicht auch ein Buch oder doch etwas anderes? Obwohl ihr noch der zündende Einfall fehlt, verfällt sie so kurz vor dem Weihnachtsfest nicht in Hektik.

Am Samstag liefen viele Menschen aus Greifswald und dem Umland durch die Innenstadt. Doch der große Ansturm, wie ihn der Einzelhandel noch aus früheren Jahren so unmittelbar vor dem Weihnachtsfest erlebte, blieb aus. „Der Dezember ist im Textileinzelhandel – anders als vor zehn Jahren – nicht mehr der umsatzstärkste Monat“, sagt Modehändler Hermann Jesske. Das Domcenter habe im Dezember seine Umsatzplanzahlen erreicht. „Wir sind zufrieden“, bilanziert er. Der Dezember gehöre zwar noch immer zu den Top 4. „Doch der April, der September und der Oktober sind umsatzstärker, weil dann die neuen Kollektionen herauskommen.“

Talsohle erreicht

Das Kaufverhalten hat sich geändert. Die Käufer von sogenannten SOS-Geschenken (Schlips, Oberhemden, Socken) sind seltener geworden. „Wenn die Kunden vor dem Fest kommen, dann suchen sie ein schönes Teil für sich selber, das sie dann zu Weihnachten, zu einem Ball oder zu Silvester tragen“, so Modehändler Frank Embach. Der Vorsitzende des Vereins Greifswalder Innenstadt schätzt, dass der Weihnachtsumsatz im stationären Einzelhandel trotz des anhaltenden Druckes durch den Online-Handel gegenüber dem Vorjahr nicht gesunken ist. „Ich denke, die Talsohle ist erreicht“, so Embach. Er ist sogar zuversichtlich, dass der Einzelhandel in den Innenstädten wieder zulegen wird. „Dem Onlinehandel wird es durch die CO2-Umlagen und die diskutierte Besteuerung künftig schwerer gemacht“, sagt er.

Mitternachtsshopping hat sich überholt

Dennoch wird der Verein sein Konzept nachjustieren. Das vorweihnachtliche Mitternachtsshopping, mit dem der Greifswalder Innenstadtverein um die Jahrtausendwende Neuland betrat und das viele Käufer aus dem Umland in die City zog, wird es im kommenden Jahr in dieser Form nicht mehr geben. „Wir haben den Eindruck, dass sich das Modell überholt hat“, sagt Embach. Ab 22 Uhr sei es am zweiten Adventssamstag ziemlich still in der City geworden. Im kommenden Jahr sollen die Geschäfte nur noch bis 22 Uhr öffnen, danach sollen Bands für Stimmung sorgen.

Auch andere Sonntagsöffnungen will der Verein im kommenden Jahr ausprobieren. Bereits am 5. Januar lädt die Innenstadt mit offenen Läden zu einem sonntäglichen Stadtbummel. „Über Silvester sind viele Urlauber in der Region. Wir hoffen, dass wir diese erreichen können“, sagt er. Überhaupt will die Innenstadt stärker außerhalb der Bäderregelung mit offenen Geschäften punkten. „Dann treten wir nicht in Konkurrenz mit den Usedom und Rügen.“ Hohe Erwartungen haben die Innenstadthändler auch an den 20. September. Dann lädt die Landesregierung zum MV-Tag in die Hansestadt.

Bücher gehen immer

Buchhändlerin Martina Scharfe ist mit dem diesjährigen Weihnachtsgeschäft zufrieden. Am Samstag kauften viele Kunden noch ein Buch als Weihnachtsgeschenk. „Bücher sind und bleiben ein Klassiker“, sagt die Händlerin. Romane, Kalender oder auch Sachbücher seien in diesen Tagen gefragt. Sollte ein Buch vergriffen sein, kann es über Nacht bestellt werden. „Wir sind genauso schnell wie der Internethandel, aber wesentlich ökologischer“, sagt sie. Statt einzeln verpackt, werden alle Bestellungen zusammen in Mehrwegwannen an den Laden geliefert. „Und Beratung gibt es bei uns auch noch.“

Domcenter mit gutem Zulauf

Im Modehaus Jesske im Domcenter kümmerte sich Petra Beuge mit ihrem Team in der Herrenabteilung um die männlichen Kunden im Vorweihnachtsgeschäft. „Die Samstage vor Weihnachten sind starke Umsatztage“, sagt sie. Meist waren es Paare, die den Weg in die Herrenabteilung fanden. „Die Frauen sind glücklich, wenn die Männer sich neu einkleiden“ Wintermäntel und Jacken gingen trotz des milden Wetters derzeit sehr gut. „Es kommen aber wenige Männer allein, um Geschenke zu kaufen.“ Wenn, dann seien es vorrangig Gutscheine für die Frau.

Von Martina Rathke