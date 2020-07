Greifswald: Linkes Bürgerschaftlager plant Begrüßungsgeld für Zuzügler

Greifswald

Mit einem City-Gutschein wollen SPD, Linke, Grüne, Tierschutz und Alternative Liste einen Anreiz für Zuzügler schaffen, sich mit ihrem Hauptwohnsitz in Greifswald anzumelden. Dazu soll die Stadt bis zu 400 000 Euro zusätzlich zu den bislang vorgesehenen Corona-Soforthilfen in den Nachtragshaushalt einstellen. „Wir gehen von einer win-win-win-win-win-Situation aus“, sagte der SPD-Politiker Erik von Malottki.

Am Donnerstag wird die Bürgerschaft über den Nachtragshaushalt entscheiden. Kritik kommt von der CDU, die Ende März die Idee einer Corona-Soforthilfe für die heimische Wirtschaft auf die politische Agenda gehoben hatte. „Die ursprüngliche Idee eines Corona-Hilfsprogramms wird immer stärker aufgebläht und der Nachhaltshaushalt damit überfrachtet.“

Mit einer Soforthilfe habe das nichts mehr zu tun, sagte Fraktionschef Axel Hochschild. Es werde Monate brauchen, damit dieser Haushalt genehmigt werde. Möglicherweise komme dann die Hilfe zu spät, so seine Befürchtung.

SPD : Stadt, Uni, Handel und Gastronomen profitieren

Nach Angaben der SPD sollen von den Gutscheinen neben den Zuzüglern aus allen Bevölkerungsgruppen auch Händler und Gastronomen profitieren, bei denen die Gutscheine eingelöst werden können – also auch die Zielgruppe, die die CDU mit ihrem Sofortprogramm im Blick hat. Weitere Profiteure seien die Stadt, die mit jedem zusätzlichen Einwohner höhere Schlüsselzuweisungen erhalte sowie die Universität, die ebenfalls vom Land Geld für die Ummeldung von Erstsemstern bekomme.

Da das Gutscheinsystem dauerhaft in Greifswald etabliert werden soll, könne es zu einer Stärkung der regionalen Kaufkraft führen, so von Malottki. Im vergangenen Jahr hatte die Uni 924 000 Euro vom Land erhalten, weil sich Studierende umgemeldet hatten. Das Geld setzt die Hochschule zur Verbesserung der Lehre ein.

Spenden an Bedürftige möglich

Das Konzept eines City-Gutscheins hatte die GreifswaldMarketing GmbH erarbeitet. Deren Chef Maik Wittenbecher will den Fraktionen Details in der Bürgerschaftssitzung präsentieren. Die Beschlussvorlage sieht zudem vor, dass Bürger die Möglichkeit erhalten, über ein von der Stadtverwaltung zu koordinierendes Netz caritativer Einrichtungen Gutscheine an bedürftige Personen im Sinne dieses Beschlusses zu spenden.

400 000 Euro zusätzlich zu Corona-Hilfen

Die 400 000 Euro sollen zusätzlich zu dem Hilfspaket in den Nachtragshaushalt eingestellt werden, auf das sich die Fraktionen bereits geeinigt hatten, wie von Malottki erläuterte. Das Corona-Hilfspaket sieht unter anderem Hilfen in Höhe von einer Million Euro zur schnellen einmaligen Auszahlung an betroffene Unternehmen ohne tiefgehende und langwierige Einzelprüfung vor.

Der SPD-Politiker geht davon aus, dass dieser Fonds nicht ausgeschöpft wird, weil Unternehmen bereits Hilfen von Land und Bund beanspruchen. Eine Doppelförderung schließt der Gesetzgeber aus. Sollten zudem nicht die gesamten 400 000 Euro verbraucht werden, wandere das Geld zurück in den Haushalt, so von Malottki.

Von Martina Rathke und Christopher Gottschalk