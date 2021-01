Greifswald

Während anderswo noch über Sinn oder Unsinn von Luftfilteranlagen im Kampf gegen die Pandemie gestritten wird, erfreut sich die Kindertagesstätte „Weg ins Leben“ im Kotkaring mittlerweile an vier dieser Geräte. Sie sollen dafür sorgen, dass mögliche Krankheitserreger aus der Luft gefiltert und so insbesondere die Risiken einer Verbreitung des Coronavirus minimiert werden. „Die Anschaffung im Wert von 1600 Euro ist der Initiative des Elternrates um den Vorsitzenden Andre Carls zu verdanken“, würdigt Achim Lerm, Leiter des städtischen Eigenbetriebes Hanse-Kinder, das Engagement.

Dem Spendenaufruf seien innerhalb kürzester Zeit viele Eltern gefolgt. In nicht einmal zwei Wochen sei die komplette Summe zusammengetragen worden. Die ersten Luftfilter wurden gleich mit dem Start der Aktion bestellt, denn der Eigenbetrieb unterstützte die Idee und sagte zu, die Geräte auch dann zu beschaffen, wenn ein überschaubarer Eigenanteil notwendig sei, so Lerm. In anderen Kitas des Betriebes gebe es derzeit keine ähnlichen Aktionen.

Testphase an Schulen begann im Januar

Die Hansestadt Greifswald stattete bislang für rund 49 000 Euro 13 Klassenräume in kommunalen Schulen versuchsweise mit Luftreinigern aus. Grundlage dieses Pilotprojektes bildete ein Bürgerschaftsbeschluss vom Oktober. Die 13 Geräte wurden erst in den Weihnachtsferien geliefert, informiert Stadtsprecherin Andrea Reimann auf OZ-Nachfrage.

Die Testphase begann somit erst im neuen Jahr. Die Erfahrungswerte seien entsprechend gering. Die wenigen Schulen, von denen es bereits Rückmeldungen gäbe, sähen den Einsatz unterschiedlich: Während einige die Geräte in ausgewählten Räumen durchaus nutzen wollen, seien andere nicht begeistert, empfinden sie als zu laut. Die Stadtverwaltung werde alle Erfahrungen zusammentragen.

Freie Schulträger erhalten finanzielle Unterstützung

„Parallel dazu werden Angebote und Lieferfristen bei Firmen abgefragt“, so Reimann. Denn der Hauptausschuss der Bürgerschaft votierte in seiner Sondersitzung am 28. Dezember mehrheitlich für den Antrag von Linken/Tierschutzpartei, Grünen und SPD, für weitere 164 000 Euro Luftfiltergeräte für Schulen zu erwerben.

Auch freie Schulträger seien angefragt worden, ob sie am Programm beteiligt werden wollen. Bei positiver Antwort erhielten sie auf Grundlage des Beschlusses finanzielle Mittel als Zuwendung ausgezahlt.

Vorpommern-Greifswald gegen Luftfilter entschieden

Dennoch gebe es auch jetzt schon Schulen, so Reimann, die ausdrücklich keine Luftfiltergeräte aufstellen möchten. „Sie setzen weiterhin auf das sowieso vorgeschriebene und vom Umweltbundesamt zwingend geforderte natürliche und regelmäßige Lüften der Räume“, sagt sie.

Auch im Landkreis Vorpommern-Greifswald gab es im Herbst eine Initiative zum Kauf von Luftreinigungsgeräten für Schulen. Für zunächst 200 000 Euro sollten entsprechende Anlagen angeschafft werden, hatten Tierschutzpartei, Linke und Grüne gefordert. Doch der Kreistag entschied sich am 7. Dezember nach hitziger Debatte mehrheitlich gegen den Kauf der Luftfilter.

Von Petra Hase