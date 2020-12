Greifswald

„Maggie-Maus!“, schallt es laut durch den Aufenthaltsraum der Tagesstelle in der Lomonossowallee 50. „Da ist sie ja endlich wieder!“ brüllt ein älterer Mann ihr fröhlich zu. Die so angesprochene lacht, winkt den Menschen an den auseinandergestellten Tischen freundlich zu und setzt sich zum Gespräch in einen Nebenraum. „Ich war gerade noch bei W.“, erzählt sie. „Es hat etwas länger gedauert. Er hatte so viel zu erzählen.“ Margret Metzger macht gerade ein Freiwilliges Soziales Jahr in der Tagesstelle des Kreisdiakonischen Werkes. Hier finden Menschen Hilfe, die sonst keine Ansprechpartner haben: Menschen die durch das gesellschaftliche Netz gefallen sind, keine Krankenversicherung, dafür aber einen Berg von Schulden haben. Wohnungslose, Alkoholiker, Individualisten, Verzweifelte, Traurige. Nicht ganz einfaches Klientel. „Ich wusste nicht, ob ich mir das zutraue“, sagt die 20-Jährige, die von allen hier nur „Maggie-Maus“ oder aber „Princess Margret“ genannt wird. „Aber mittlerweile komme ich gut zurecht.“

Ausbildung im „5 Sterne superior“ gegen Tagesstelle getauscht

Geplant war das Freiwillige Soziale Jahr nicht. Eigentlich sollte Margaret Metzger jetzt in Süddeutschland sein, in einem piekfeinen Hotel ihre Ausbildung zur Hotelfachfrau machen. Doch sie entschied sich um. „Ich habe gemerkt, dass mir die Ausbildung keinen Spaß macht“, sagt sie. „Das Hotel war super, gehört zu den besten, in denen man seine Ausbildung machen kann. Aber irgendwie war das nicht meins, ich wollte ja eigentlich auch eine duales Studium machen.“

OZ-Leser spenden für einen Kleinbus Bei der Tagesstelle des Kreisdiakonischen Werks in der Lomonossowallee 50 finden Menschen in Notsituationen Hilfe, beispielsweise bei Wohnungslosigkeit, Verschuldung oder Arbeitslosigkeit. Täglich können die Menschen hier einen geregelten Alltag erleben und bekommen Unterstützung bei den Aufgaben des täglichen Lebens. Wir sammeln Spenden für einen neuen Kleinbus, der für Ausflüge und Umzüge genutzt werden kann. Bitte helfen Sie mit, jede noch so kleine Summe zählt. Empfänger: Kreisdiakonisches Werk Greifswald-Ostvorpommern e.V. Verwendungszweck: Spende: OZ-WEIHNACHTSAKTION IBAN: DE28 1505 0500 0112 2487 48 BIC: NOLADE21GRW Mit der Angabe Ihres Namens auf dem Überweisungsträger willigen Sie ein, dass Ihr Vor- und Nachname sowie Ihre Spendensumme in der Zeitung veröffentlicht werden.

Jetzt hat sie sich für ein soziales Jahr entschieden, um sich „das mal anzusehen“, wie sie sagt, „ich wollte beruflich später Richtung Management gehen, das kann man ja auch im sozialen Bereich.“ Größer könnte der Kontrast nicht sein: Statt Fünf-Sterne-Superior packt sie jetzt Mittagessen ein und bringt es zu den betreuten Personen in die Wohnung oder spielt Kniffel im Gesellschaftsraum. „Ich hatte keine Ahnung, wie das hier in der Tagesstelle so abläuft, mit was für Fällen man es zu tun bekommt“, sagt sie. „Also habe ich erst mal einen Schnuppertag gemacht. Dann habe ich mir gedacht: Das schaffst Du!“

„Rumtottern“ und ein gutes Herz schließen sich nicht aus

Anfängliche Bedenken hätten sich zerstreut. „Am Anfang hatte ich schon viel Respekt vor einigen Menschen“, beschreibt sie. „Gerade, wenn sie so laut und ruppig sind. Aber heute kenne ich sei besser. Dann weiß ich: Der tottert nur rum, hat aber auch gute Seiten und ein gutes Herz.“ In ihren Aufgabenbereich fällt neben der Essensausgabe, dem Austeilen von Post für Menschen, die in der Tagesstelle ihre Postadresse haben, auch oft das gemeinsame Ausfüllen von Anträgen. „Manche sind Legastheniker, denke ich.“, erzählt sie. „Andere sind mit den komplizierten Formularen auch schlicht überfordert.“

Zuhören ist wichtige Aufgabe für Maggie

Oft heißt es für Maggie aber auch oft einfach nur zuhören. „Der Mann dem ich gerade Essen gebracht habe, hat mit der Wende seinen Job verloren und hat durch viele Operationen gesundheitliche Einschränkungen, kann nicht mehr alleine Laufen“, sagt sie. „Der trinkt zwar nicht mehr, hat aber niemanden, keinen Job, keine Aufgabe. Klar, dass der sich freut, wenn er mal was erzählen kann.“ Während einige durch das Kreisdiakonische Werk zu Hause betreut werden, nutzen andere das Angebot der Tagesstätte. „Die kommen dann her, Spielen, unterhalten sich und Essen zu Mittag“, beschreibt sie. „Das sind oftmals die einzigen Kontakte, die diese Menschen noch haben.“

Tagesstelle will Problem-Kreisläufe durchbrechen

Drohende Wohnungslosigkeit sei eines der Hauptanliegen, mit denen die Menschen in die Tagesstätte kommen, hat sie beobachtet. „Eine junge Frau hat ihre Ausbildung verloren – mit der war aber auch die Wohnung verknüpft. Viele kommen dann erstmal bei Freunden unter, aber das Problem wird aus Scham auch oft verschwiegen.“ Schulden würden sich innerhalb kurzer Zeit ansammeln, ein neuer Mietvertrag sei aufgrund der Schufa-Bewertung dann nicht mehr zu bekommen. Dem Team um Tagesstellen-Leiter Thomas Göttsche geht es darum, diese Kreisläufe zu durchbrechen. „Ein anstrengender Job“, befindet Maggie. „Aber man bekommt auch viel Dankbarkeit zurück.“ Ein schönes Ereignis sei beispielsweise der Ausflug in den Tierpark im September gewesen, erinnert sie sich. „Die haben sich alle so gefreut“, beschreibt sie. „Auch wenn viele das nicht so direkt sagen, in den Gesichtern hat man das ganz genau gesehen.“

Spendenziel: Ein neuer Kleinbus für Ausflüge und Transporte

Ein anderer Ausflug nach Polen musste durch die Corona-Pandemie abgesagt werden, große Enttäuschung herrschte in der Tagesstelle. Damit die Tagesstelle des Kreisdiakonischen Werks weiterhin ein solches Angebot aufrecht erhalten kann, sammeln wir gemeinsam mit Ihnen in der diesjährigen OZ-Weihnachtsaktion für einen neuen Bus. Der alte VW Bulli klappert an mehr als einer Ecke und ist durch den ständigen Einsatz bei Umzügen schon arg lädiert.

Von Anne Ziebarth