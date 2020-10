Greifswald: Mahnwache gegen verschärftes Abtreibungsverbot in Polen

Greifswald

In Polen gehen seit Tagen Tausende Menschen auf die Straßen, um gegen die Verschärfung des Abtreibungsgesetzes zu demonstrieren. Nun solidarisierte sich auch die Hansestadt mit der Protestbewegung. Am Dienstagabend wurde zu einer 15-minütigen Sitz-Mahnwache vor dem Mühlentor aufgerufen. Knapp 100 Hansestädter folgten dem Appell.

Mit Bannern, auf denen Sätze wie „Abortion rights are human rights“ (dt.: Abtreibungsrechte sind Menschenrechte) geschrieben standen, machten sie auf die Gesetzesänderung aufmerksam. Eine der Organisatorinnen forderte, Abtreibungen in Polen zu legalisieren und kritisierte zudem, dass der US-Senat gestern die Abtreibungsgegnerin Amy Coney Barrett für das Oberste Gericht berufen hat.

150 000 illegale Abtreibungen pro Jahr in Polen

Polen hat eines der striktesten Abtreibungsgesetze in Europa. Ein Abbruch war bisher nur dann zulässig, wenn das Leben der Schwangeren in Gefahr ist, das Kind durch eine Vergewaltigung entstanden ist oder der Fötus Fehlbildungen aufweist. Nun erklärte das Oberste Gericht in Polen Abtreibungen bei Fehlbildungen für illegal.

Laut einem Bericht des Deutschlandfunks liegt die Zahl der illegalen Abbrüche in Polen bei 150 000 pro Jahr, mehr als das Hundertfache der registrierten Abbrüche. Im vergangenen Jahr wurden etwa 1100 gesetzeskonform durchgeführte Schwangerschaftsabbrüche registriert.

Verbotene Werbung für Schwangerschaftsabbrüche in Deutschland

In Deutschland sorgte zuletzt der Paragraf 219a für Diskussion, nachdem eine Medizinerin auf ihrer Homepage über verschiedene Methoden des Schwangerschaftsabbruchs informierte und dafür zu einer Geldstrafe verurteilt wurde.

Nach Paragraf 219a stellt dies verbotene Werbung für Schwangerschaftsabbrüche dar. Seit März 2019 darf die Ärztin nun darüber informieren, dass sie Abbrüche vornimmt, jedoch nicht, wie sie diese durchführt.

Von Christin Lachmann