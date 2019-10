Greifswald: Manfred Prinz wird 90 Jahre alt

Greifswald

Das Telefon in der Wohnung von Manfred Prinz klingelt, schnell noch ein Eintrag in den bereits gut gefüllten Terminkalender. Moment bitte, signalisiert die Mimik des emeritierten Professors für Kunstpädagogik. Zeit für eine kurze Betrachtung eines seiner Ölgemälde an der Wand. Eine geschwungene Landschaft in Gelbtönen unter einem erhabenen gelben Himmel, mittendrin die kleine dunkle Kirche von Vilmnitz auf Rügen in einem wilden Strudel aus Licht, Feldern und Wärme. Auf kaum ein Bild passt der Begriff „expressive Realität“ besser.

Farben müssen gemeinsam klingen

„Man hat oft belächelt, aber auch bestaunt, dass ich Violett und Gelb so gerne verwende. Ich mag die Wirkung der Komplementärfarben“, erzählt der Künstler. „Eigentlich kommt es mir aber vor allem auf die Klänge der Farben miteinander an. Die Farben sollen sich im Bild ergänzen, gemeinsam einen Klang, eine Melodie ergeben.“ Das Malen und Erleben der Natur, am liebsten mittendrin, spielt für den Künstler von jeher eine zentrale Rolle für sein Schaffen. „So spüre ich den unmittelbaren Eindruck der Natur besser, manchmal stürzt die Landschaft regelrecht auf mich zu“, so Prinz. Er macht eine kleine Pause. „Auch wenn man dabei allen Elementen ausgesetzt ist und so ein klappriger Stuhl auf dem Feld recht unbequem sein kann.“

Kurse sind deutschlandweit nachgefragt

Auf seinen zahlreichen Kursreisen und Exkursionen hat er wohl alle Tücken der Pleinairmalerei erlebt – Hitze, Mücken, auf Hiddensee wehte der Wind die Leinwand voller Sand, häufig waren kräftezehrende Wanderungen zum Malmotiv nötig. „Sie hätten uns mal sehen sollen bei einer Herbstexkursion ins Riesengebirge, wir müssen ausgesehen haben wie eine Infanterietruppe“, erinnert er sich. „Jeder hatte seinen Rucksack, einen Koffer voller Malutensilien, einen Stuhl und die Staffelei mit. Und dann mit diesem Gepäck über den Kammweg.“ Heute lässt er es etwas ruhiger angehen, zu den Ausflügen nimmt er Aquarell oder Skizzenblöcke mit, sein „Wintermalen“ und die zahlreichen Malkurse im Jahr gibt er aber weiterhin, ein Aufhören kommt für den agilen Mann nicht in Frage. „Die meisten Teilnehmer kenne ich seit Jahren“, sagt er. „Das ist wie eine große Familie.“

Und diese Familie liebt ihren Prinzen – vor ihm auf dem Tisch stapeln sich bereits vor dem Geburtstag die Geschenke und Glückwünsche seiner zahlreichen Schüler und Absolventen. Auch eine Karte aus der Vergangenheit hat er in Vorbereitung der Geburtstagsfeier am 20. Oktober im PKB-Kunstladen dazugelegt. „Du hast uns das Tor zur Kunst geöffnet“, steht in feiner Schrift in der Klappkarte zum damaligen 75. Geburtstag des Professors. „Das bedeutet mir sehr viel“, sagt Prinz. „Sie ist von Philipp Mayer-Vogelsang, einem Schüler, der ein sehr erfolgreicher Maler und Grafiker geworden ist.“ So wie ihm hat Manfred Prinz wohl Hunderten, vielleicht auch Tausenden Studenten und Schülern die Welt der Kunst nahegebracht. „Dabei wollte ich nie Lehrer werden“, sagt Manfred Prinz heute. „Ich hatte an eine Laufbahn als Architekt gedacht, aber die Berufsaussichten waren zu ungewiss, die Studienplätze zu rar, sagte man mir.“ Etwas künstlerisches sollte es für die Berufsausbildung aber schon sein, schließlich malte Prinz bereits als Jugendlicher, auch wenn man ihm diese Bilder heute wohl nicht mehr zuordnen würde.

Ausstellungen Manfred Prinz 2019 Im Jahr des 90. Geburtstags des Malers gibt es zwei Ausstellungen über Manfred Prinz in Greifswald. Der Pommersche Künstlerbund präsentiert „ Manfred Prinz und seine Farben“ in der Galerie PKB Kunstladen, Feldstraße 20 (läuft bereits und bis zum 29. Oktober 2019). Die Ausstellung „Markierungen eines Weges“ im Soziokulturellen Zentrum St. Spiritus (Lange Straße 49 ) zeigt vom 5. bis 27. November Beispiele aus seinem künstlerischen Lebensweg. Manfred Prinz wurde am 20. Oktober 1929 in Glogau/ Schlesien geboren. Nach dem Lehramtsstudium an der Uni Greifswald war er zunächst als Lehrer in Stralsund tätig, bevor er 1970 Dozent für Kunstpädagogik wurde. 1990 wurde er zum Professor berufen. Nach seiner Emeritierung wurde er 2000 Vorsitzender des Pommerschen Künstlerbundes und 2010 Ehrenvorsitzender. Bis heute leitet er zahlreiche Kurse und Workshops.

Romantik muss der Technik weichen – zumindest zunächst

„Die schwärmerische Malerei des Biedermeier hatte es mir angetan“, erzählt er. „ Ludwig Richter zum Beispiel. Ich habe versucht, die romantische Literatur von Eichendorff zu illustrieren. Nun, zumindest im Klassenzimmer durfte ich ein solches Bild aufhängen.“ Mit dem Beginn des Lehrerstudiums in Greifswald 1949 wurde Prinz auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. „Als erstes sollte ich einen Kohlrabi zeichnen“, erinnert sich Prinz. „Ich war entsetzt. Mein geliebter Ludwig Richter sollte Gemüse weichen.“ Sein Professor, der Bauhausschüler Herbert Wegehaupt attestierte gute Ansätze: „Ihr Bild, ja recht temperamentvoll. Jetzt müssen Sie nur noch lernen, zu sehen.“ Das tat Prinz dann auch. Diszipliniert, akribisch, genau durchkomponiert sind die Bilder, die in der Zeit des Studiums und der Lehrtätigkeit entstehen, erst die Zeit nach 1990 förderte die volle Farb- und Formenwelt zutage, für die der Künstler heute so bekannt ist. „Die Wende brachte für mich auch eine Wende in der Malerei“, sagt er. „Für mich hat sich eine neue Expressivität eingestellt. Ich wurde freier in meinen Formen, stillte meinen Hunger nach Farbe und beschäftigte mich intensiver mit den Werken von Niemeyer-Holstein, Gaugain, Nolde. Das waren zwar keine Vorbilder, sie haben mir aber Mut gemacht. So habe ich erlebt, dass die Realität eines Bildes auch einen gelben Himmel verkraftet.“

Naturerlebnis braucht keine Abstraktion

Auch die postmoderne, gegenstandslose Kunst findet er interessant, wie er sagt. „Manchmal ist so ein Farbenfeuerwerk schon beeindruckend“, oft aber tue er sich schwer. „Man muss sich immer fragen: Was ist Qualität und was ist einfach nur schematisiert?“ Wahrscheinlich könne er solche Bilder sogar auch malen, vermutet er. „Aber ich würde mich dann fragen, warum?“, so Prinz. „Wir haben so wundervolle Landschaften und eine so große Natur. Mein Naturerlebnis muss ich nicht abstrahieren.“ Zufallsprozesse akzeptiert er allerdings. „Ich war im Winter auf Hiddensee, kam vom Malen in die Gaststätte in Kloster“, erinnert er sich. „Das entstandene Acrylbild hatte ich an die Wand gelehnt, eigentlich dachte ich, es sei bereits trocken. Es war aber nur gefrorenen während des Transports auf dem Gepäckträger. So begann die Farbe zu laufen, das habe ich zu spät bemerkt.“ Später hätten ihn viele Menschen auf die außergewöhnlich feine und zarte Gestaltung des Meeres angesprochen.

