Greifswald

Ein Vater ist am Donnerstagabend auf dem Spielplatz in der Gustebiner Wende in Greifswald von einem Mann angegriffen worden. Laut Angaben der Polizei spielte der 38-jährige Vater um circa 18.20 Uhr mit seinem Sohn, als ein anderer Mann unvermittelt auf ihn zuging und mit einem Stein zuschlug. Der Vater erlitt leichte Verletzungen im Gesicht und wurde zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus gebracht.

Der 37-jährige Täter verließ daraufhin den Tatort, konnte jedoch mithilfe von Zeugen im Bereich der Lomonosowallee gestellt werden. Zu der Situation wollte er sich nicht äußern. Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.

Von OZ