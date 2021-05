Greifswald: Martinschule erhält Geld für Hauswirtschaftsküchen

Greifswald

Die Martinschule erhält vom Land knapp 52 000 Euro für den Ausbau der Hauswirtschafsküchen. Der Zuwendungsbescheid wird am Montag durch Bauminister Christian Pegel (SPD) an den Schulleiter Benjamin Skladny überreicht. Die Übergabe ist zugleich Startschuss für die Bauarbeiten.

Geplant ist, Barrieren in den drei vorhandenen Hauswirtschaftsküchen für die Grundschüler zu reduzieren. Auch Wand- und Bodenbeläge sowie Strom- und Wasseranschlüsse sollen erneuert werden. Außerdem werden neue Möbel angeschafft und Schallschutzelemente installiert. Mit dem Vorhaben soll die Teilhabe von Kindern mit Einschränkungen am Hauswirtschaftsunterricht verbessert werden. Insgesamt werden knapp 61 000 Euro in die neuen Küchen investiert.

Die Martinschule ist ein inklusives Schulzentrum mit einer Ganztagsgrundschule, einer Schule zur individuellen Lebensbewältigung und einer integrierten Gesamtschule mit gymnasialer Oberstufe. Das Infrastrukturprogramm „Ausbau ganztägiger Bildungs- und Betreuungsangebote für Kinder im Grundschulalter“ für Mecklenburg-Vorpommern setzt sich aus rund 4,4 Millionen Euro Bundesmitteln und einer Million Euro aus dem Landeshaushalt zusammen. Von dem Programm können staatliche ebenso wie Schulen in privater Trägerschaft profitieren.

Von OZ