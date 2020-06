Greifswald: Maskierte Räuber mit Messer bei Rewe – Polizei sucht Zeugen

Greifswald

Nach einem räuberischen Diebstahl in einem Greifswalder Supermarkt fahndet die Polizei nach drei tatverdächtigen Männern und sucht Zeugen. Die Tat ereignete sich am Sonnabend gegen 20 Uhr im Rewe-Markt in der Greifswalder Lomonossowallee.

Verkäuferin mit Messer bedroht

Wie das Polizeipräsidium Neubrandenburg mitteilt, hatten sich drei männliche Personen offenbar in räuberischer Absicht in den Supermarkt begeben. Die Sache flog auf, als einer der Männer den Markt mit einer Sporttasche voller Lebensmittel verlassen wollte, ohne zu bezahlen. Die Tasche lag in seinem Einkaufswagen, aber er hatte den Kassenbereich gemieden. Als er deshalb im Eingangsbereich von einer Rewe-Mitarbeiterin angesprochen wurde, zückte der Mann ein mitgeführtes Messer und stieß damit in Richtung der Frau. Dann zerrten beide an dem Einkaufswagen, bis der Mann schließlich ohne Diebesgut flüchtete. Die Frau wurde bei der Rangelei nicht verletzt.

Der Tatverdächtige wurde wie folgt beschrieben: - ca. 20 Jahre - kurze bedruckte Hose - blauer oder türkisfarbener Kapuzenpullover oder Jacke - blau/ schwarze Sporttasche der Marke „PUMA“.

Maskierte Verdächtige deutscher Herkunft

Ein weiterer Mann aus der Gruppe entwendete ebenfalls Waren aus dem Rewe- Markt. Diese Person wurde wie folgt beschrieben: - ca. 25 Jahre - kräftige Statur - dunkle kurze Haare - schwarzer Sportanzug - schwarzes Basecap - grüne Atemschutzmaske - rote Sporttasche der Marke „Adidas“. Die dritte männliche Person wurde wie folgt beschrieben: - ca. 30 Jahre alt - Brillenträger - längere dunkle Haare - dunkler Mundschutz - grüne Hose - blau/ grau karierte Jacke (Holzfällerjacke) - dunkles Basecap - dunkle Schuhen (Crocs) Alle drei Personen waren augenscheinlich deutscher Herkunft.

Polizei bitten um Mithilfe

Die Polizei bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung. Sachdienliche Hinweise können unter 03834-5400 bzw. phr.greifswald@polmv.de oder bei jeder anderen Polizeidienststelle gegeben werden.

Von Jan-Peter Schröder