Greifswald

Ein solcher Gewinn ist für die meisten Privatpersonen unvorstellbar: Die Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft mbH (WVG) hat im zurückliegenden Jahr ein Megaplus von 8,7 Millionen Euro eingefahren, so viel wie noch nie in ihrer über 30-jährigen Unternehmensgeschichte.

In den Vorjahren lag der Überschuss bei rund 6,5 Millionen Euro. Mehrfach geißelten SPD und Linke in der Vergangenheit diese Unternehmenspolitik der städtischen Tochter. Sie appellierten an deren soziale Verantwortung und forderten, die Mieter an der guten wirtschaftlichen Lage partizipieren zu lassen. Mit anderen Worten: Mietsteigerungen sollten vermieden, mehr bezahlbarer Wohnraum geschaffen werden.

Ihr Newsletter für Greifswald Die wichtigsten News und Tipps der Woche aus Greifswald. Immer donnerstags gegen 18 Uhr in Ihrem E-Mailpostfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Zumindest im laufenden Jahr kommt der Betrieb, der rund 40 Prozent der Greifswalder Bevölkerung mit Wohnraum versorgt, diesem Wunsch nach: „Die WVG wird im kompletten Geschäftsjahr 2021 auf Mieterhöhungen verzichten“, kündigt Geschäftsführer Klaus-Peter Adomeit auf Nachfrage der OSTSEE-ZEITUNG an. In der Vergangenheit seien pro Jahr rund 200 der gut 8800 WVG-Wohnungen von Mieterhöhungen betroffen gewesen.

WVG hat „horrende Hausmeisterkosten“

Dirk Barfknecht, Geschäftsführer des Mietervereins Vorpommern-Greifswald, sieht das Thema dennoch kritisch: „Solides Wirtschaften ist in Ordnung. Aber ein Unternehmen, das in erster Linie für die Daseinsvorsorge verantwortlich ist, sollte nicht so hohe Gewinne erwirtschaften“, moniert er. Konkret falle ihm angesichts der Summe auch sofort Handlungsbedarf ein: „Die WVG stellt ihren Mietern horrende Hausmeisterkosten in Rechnung. Die übersteigen aufs Jahr gerechnet zum Teil eine Monatskaltmiete“, verdeutlicht er. Lägen Hausmeisterkosten laut Deutschem Mieterbund im Durchschnitt zwischen 31 und 41 Cent je m² Mietfläche, „gibt es hier in Greifswald Fälle mit über 70 Cent pro Quadratmeter“, sagt Barfknecht.

Werden die Mieter der WVG also überdurchschnittlich abgezockt, um Millionengewinne einzufahren? Wie ist ein solcher Überschuss möglich? „Wir haben gut gewirtschaftet“, begründet Adomeit knapp und erklärt: „Das Jahresergebnis ist in erster Linie der sehr guten Arbeit unserer 240 Mitarbeiter im Unternehmensverbund zu verdanken.“ Zu ihm gehören die DLG, die PGS und das Pflege-/ Sozialunternehmen Sophi. Adomeit: „Wir konnten Einsparungen erzielen, Mittel aus dem Verkauf weiterer Eigentumswohnungen schöpfen und auch noch auf Finanzen aus den Vorjahren zurückgreifen.“ Zudem freue er sich, dass die Gewerbetreibenden, denen aufgrund der Corona-Pandemie die Miete gestundet wurde, dank staatlicher Überbrückungshilfen alle Rückstände beglichen haben.

3,4 Millionen Euro landen im Stadthaushalt

Auch wenn das Plus aus dem Jahr 2020 so hoch ausfällt wie noch nie, wird die Hansestadt als 100-prozentige Muttergesellschaft davon weniger profitieren als sonst. Vier Millionen Euro (46 Prozent) beträgt die Gewinnausschüttung in diesem Jahr. Nach Abzug der Steuern landen dann etwa 3,4 Millionen im Haushalt. Noch vor einem Jahr freute sich Oberbürgermeister Stefan Fassbinder (Grüne) über 4,7 Millionen Euro (vor Steuerabzug) von der Tochter. Das waren 72 Prozent des damaligen WVG-Gewinns. Heißt unterm Strich: Das meiste Geld bleibt jetzt im Wohnungsunternehmen.

„Wir brauchen das Eigenkapital, um unsere großen Projekte stemmen zu können“, sagt Adomeit und nennt beispielhaft die Neubauvorhaben im Bebauungsplangebiet 55 an der Hafenstraße, im Thälmannring sowie den Umbau Hertzstraße 5/6. Allein in diesem Jahr wolle die WVG 29 Millionen Euro in Neubau, Modernisierung und Instandsetzung investieren – fast neun Millionen Euro mehr als 2020.

Aufsichtsrat trägt Entscheidung mit

Die Entscheidung, weniger als üblich an die Hansestadt Greifswald auszuzahlen, sei im Einklang mit der Gesellschaft erfolgt „und wurde auch vom Aufsichtsrat mitgetragen“, versichert Adomeit. In dem Gremium sind bekanntlich die Fraktionen der Bürgerschaft vertreten.

SPD-Mann Erik von Malottki, der sich in der Vergangenheit vehement für bezahlbaren Wohnraum stark machte, zeigt sich vom Handeln der WVG überrascht: „Wenn es in diesem Jahr tatsächlich keine Mieterhöhungen gibt, ist das eine gute Politik“, lobt er, fordert aber zugleich, den sehr hohen Gewinn in erster Linie für bezahlbaren Wohnraum einzusetzen. 2020 lag die durchschnittliche Kaltmiete der WVG bei 5,41 Euro pro Quadratmeter, das waren 14 Cent mehr als ein Jahr zuvor. Adomeit begründet diese Steigerung mit den umfangreichen Instandsetzungen und Sanierungen, wodurch der Wohnwert entscheidend verbessert worden sei.

Mignon Schwenke (Linke), die den Sozialausschuss der Bürgerschaft leitet, erklärt: „Gewinne müssen in erster Linie den Mietern zugutekommen.“ Aber auch die Ausschüttung an die Muttergesellschaft finde sie bei einem kommunalen Unternehmen völlig in Ordnung. Davon profitierten letztlich alle Greifswalder.

Von Petra Hase