Greifswald

Die ersten Steine sind gesetzt, Flächen planiert, Pflaster verlegt: Im Innenhof zwischen Gustebiner Wende und Heinrich-Hertz-Straße entsteht in diesen Tagen auf rund 3000 Quadratmetern ein großer, parkähnlicher Multifunktionsspielplatz für alle Generationen.

Die Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft Greifswald (WGG) als Bauherr investiert hier 700.000 Euro. „Damit wollen wir das Quartier weiter aufwerten. Der Spielplatz ist Bestandteil unserer Qualitätsentwicklung“, verdeutlicht WVG-Geschäftsführer Klaus-Peter Adomeit. Seit Jahren schon nimmt das städtische Unternehmen diesen Bereich in seinen Blick, investierte in den Neubau und die Sanierung von Altbauten, etablierte hier das Pflege- und Dienstleistungsunternehmen Sophi mit seinen Freizeitangeboten und will auch künftig das Wohnen im Areal attraktiver gestalten.

WVG-Geschäftsführer Klaus-Peter Adomeit, OTV-Chef Ibrahim Al Najjar, Planer Jörg Denecke, Vizebürgermeisterin Jeannette von Busse sowie Bernd Lieschefsky vom WVG-Aufsichtsrat am Donnerstag beim symbolischen Spatenstich für den Spielplatz. Quelle: Petra Hase

Bei der Hansestadt kommt das an: „Der Mehrgenerationenspielplatz ist ein gutes Beispiel, wie sich Wohnumfeld positiv verändern kann“, würdigt Vizebürgermeisterin und Baudezernentin Jeannette von Busse ( CDU) das Engagement. Die Stadt selbst will mit dem Modellprojekt „Zukunft des Wohnens“ dazu beitragen, dass sich die Stadtteile Schönwalde I und II in den nächsten Jahren weiterentwickeln. Dazu sollen Fördermittel eingeworben werden.

Pläne für Gustebiner Wende noch nicht ausgereift

In Schönwalde I hat sich bereits einiges getan. Doch gerade dort, wo jetzt der Spielplatz entsteht, liegt noch manches im Argen: Die Häuser Gustebiner Wende 3-5 und 6-10 haben eine Sanierung bitter nötig. Derzeit sei aber noch unklar, ob die alte Bausubstanz erhalten bleibe oder Stadtvillen weiche, so Adomeit auf OZ-Nachfrage.

„Wir sind darüber mit dem Stadtplanungsamt im Gespräch“, sagt er. 2021 werde allerhöchstens eine Vorentscheidung fallen, mehr noch nicht. Die Wohnungen seien überwiegend gut vermietet, der Leerstand gering, so Andreas Koch, Leiter Wohnungswirtschaft.

Spielplatz mit Fitnessgeräten für jedes Alter

Daher dürften sich speziell die Bewohner dieser Häuser über den Spielplatz freuen, der im ersten Quartal 2021 fertig werden soll. Die Grünfläche gliedert sich künftig in verschiedene Bereiche mit Bewegungsparcours, Multifunktionsspielplatz und eine Fläche für Kleinkinder. „Etwa 30 Geräte werden aufgebaut, wetterfest, sehr hochwertig, meist aus Edelstahl“, berichtet Planer Jörg Denecke.

Die Fitnessgeräte seien für Menschen jeden Alters unabhängig von individuellen Ambitionen und körperlichem Leistungsstand konzipiert. Sie bieten gezielte Übungen zum Training von Koordination, Kraft, Ausdauer und Beweglichkeit.

Ibrahim Al Najjar, Vorsitzender der Ortsteilvertretung Schönwalde I/Südstadt, und seine Mitstreiterinnen Karola Lüptow und Sandy Preusche waren deshalb sehr angetan: „Schön, dass dies hier zustande kommt“, so Al Najjar, der viele lobende Worte für die Kooperation mit der WVG fand.

Von Petra Hase