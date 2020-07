Greifswald: Meinungen zu Feuerwerksverbot sind gespalten

Greifswald

Wunderkerzen, Lasershow, Konfetti kontra China-Böller, Raketen und Batteriefeuerwerk: Die Greifswalder bleiben beim Thema Silvester-Feuerwerk gespalten. Mit einer Umfrage unter den Einwohnern hatte sich die Bürgerschaft ein klares Meinungsbild erhofft.

Doch die Befragung zu Einschränkungen der Silvester-Knallerei ging aus wie das sprichwörtliche Hornberger Schießen: Ohne ein eindeutiges Votum. Genau so knapp wie die Bürgerschaft im April vergangenen Jahres votierten die rund 2000 Greifswalder, die den Fragebogen der Stadt beantworteten: 51,3 Prozent der Teilnehmer wünschen sich eine Begrenzung von privaten Feuerwerken an Silvester. 47,8 Prozent meinen, es solle alles so bleiben, wie es ist.

Maßnahme geht Umfrage voraus

„Aufgrund des knappen Ergebnisses haben wir als Stadtverwaltung keine Beschlussvorlage für die Bürgerschaft vorbereitet, sondern legen eine Informationsvorlage vor“, sagte Oberbürgermeister Stefan Fassbinder (Grüne) bei der Vorstellung der Ergebnisse. Das heißt, dass lediglich Bau- und Klimaausschuss beraten. Sollten Fraktionen an dem Vorhaben festhalten, die Silvester-Knallerei in Greifswald zu begrenzen, müssen sie nun einen neuen Vorstoß starten.

Rückblick: Alljährlich zeigen sich Bürger von Lärm, Müll und Feinstaub genervt, den die Silvester-Böllerei produziert. Deshalb startete die SPD im vergangenen Jahr in der Bürgerschaft eine

Initiative zur Begrenzung. Allerdings sollte konkreten Maßnahmen eine Umfrage vorausgehen, die die Gleichstellungsbeauftragte Claudia Kowalzyck organisierte. Sie legte nun die Ergebnisse vor. Die Beteiligung von 2000 Greifswaldern beweise, dass das Interesse an dem Thema hoch ist, resümierte sie.

In Stadtteilen klare Tendenzen

Ist das Meinungsbild mit dem Fifty-fifty-Votum über ganz Greifswald ausgeglichen, gibt es in den Stadtteilen durchaus klare Tendenzen: In der Innenstadt wünschen sich 63 Prozent der Bewohner Einschränkungen, in der Mühlenvorstadt 68 Prozent und in der Fleischervorstadt sogar 73 Prozent. Dagegen sind die Einwohner von Schönwalde I/Südstadt (59 Prozent), Schönwalde II (61 Prozent), Ostseeviertel (56 Prozent), aber auch in Friedrichshagen, Wieck, Ladebow mehrheitlich gegen Einschränkungen.

Als Argumente für die Beibehaltung wurden von den Befürwortern die lange Tradition der Feuerwerke, der Spaß, leuchtende Kinderaugen und das gemeinschaftliche Erlebnis zum Jahreswechsel genannt. Kritiker wiesen hingegen auf die Verletzungsgefahr, den Lärm, Müll, die Gefährdung von Kindern und Tieren, aber auch auf die Ängste für Menschen mit Kriegserfahrungen hin, so Kowalzyck. Als Standort für ein zentrales Feuerwerk wird mit Abstand der Museumshafen favorisiert.

Schon jetzt böllerfreie Zonen möglich

Bei der Frage, wo die Bewohner Gefahren sehen, rangieren die Wohngebiete, die Innenstadt, der Markt, Wieck und Riems mit reetgedeckten Häusern ganz oben auf der Liste. Viele Befragte machten aber auch deutlich, dass sie sich vor allem eine stärkere Kontrolle der in der Sprengstoffverordnung festgelegten Regelungen wünschen. Denn laut dieser Verordnung ist das Abbrennen von Pyrotechnik in unmittelbarer Nähe von Kirchen, Krankenhäusern, Kinder- und Altersheimen verboten. Gerichte definieren diesen Bereich auf 100 bis 200 Meter, womit in der Innenstadt de facto bereits ein Feuerwerksverbot gilt.

Kontrollen nicht leistbar

Oberbürgermeister Stefan Fassbinder (Grüne) machte bei der Vorstellung der Umfrageergebnisse allerdings deutlich, dass mit der derzeitigen personellen Ausstattung in der städtischen Ordnungsbehörde eine effektive Kontrolle nicht möglich sei. Auch die Polizei hatte in einer Stellungnahme bereits klargestellt, dass sie die Kontrolle von Feuerwerksverboten nicht leisten kann.

Zusätzlich zur Umfrage hatte die Stadt im November nach dem Zufallsprinzip ausgewählte Bürger zu einem Workshop geladen. Ohne Presse und ohne Politiker befassten sich 23 Greifswalder einen Nachmittag lang mit dem umstrittenen Thema, lasen Gesetzesgrundlagen und informierten sich, wie andere Städte mit einem Feuerwerksverbot umgehen. „Mit dem Forum haben wir vor allem den Menschen Raum gegeben, die nicht gerne reden und in der Öffentlichkeit stehen“, sagte Laura Freitag, Koordinatorin der Partnerschaft für Demokratie in Greifswald.

Für Änderungen, aber gegen Komplettverbot

Die Resultate zeigen, dass die Bürger, wenn sie sich intensiv mit dem Thema befassen, zu differenzierteren Meinungen kommen, auch wenn das Ergebnis des Workshops nicht repräsentativ ist. Demnach wollen 89 Prozent, dass sich an der Knallerei grundsätzlich etwas ändert, 75 Prozent sind aber gegen ein Komplettverbot. Fast alle (98 Prozent) wünschen sich eine zeitliche Begrenzung des Feuerwerks auf die Silvesternacht, 95 Prozent eine Begrenzung auf zentrale Plätze. Auch die Zugangsbedingungen sollten verschärft werden. Für eine Limitierung der Menge sprachen sich 89 Prozent aus, für eine Beschränkung der Verkaufszeit 91 Prozent.

Der Gestaltungsrahmen der Stadt ist begrenzt. Verkaufsbeschränkungen festzulegen, sei nicht Aufgabe der Stadt, so Fassbinder. „Wir können, wenn es denn die Bürgerschaft beschlösse, maximal Zonen ausweisen, in denen nicht geknallt werden darf.“ Sollte die Bürgerschaft ein räumliches Verbot beschließen, müsse es durch eine umfangreiche Öffentlichkeitskampagne begleitet werden. Die Ergebnisse werden nun den Bürgerschaftsfraktionen zur Verfügung gestellt. Am 11. August berät der Bauausschuss, am 13. August der Klimaausschuss über die Umfrage.

