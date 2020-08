Greifswald

Schock beim Team der Tierrettung in Greifswald: Bei einem nächtlichen Einsatz soll ein Mitglied am Sonntag gegen 0.40 Uhr in der Wolfgang-Koeppen-Straße (Stadtrandsiedlung) mit einem Messer bedroht worden sein. Die Polizei bestätigt, dass es einen Vorfall gab und Anzeige wegen Bedrohung aufgenommen wurde. Ob der Mitarbeiter der Tierrettung tatsächlich mit einem Messer angegriffen wurde, ist nun Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen, wie Polizeisprecherin Katrin Kleedehn mitteilt.

Dabei begann alles harmlos. „Wir bekamen gegen 23 Uhr über die Rettungsleitstelle mitgeteilt, dass in der Loitzer Landstraße ein größerer Hund freiläuft“, erzählt Einsatzleiter Klaus Kraft. „Ein Mitglied – den Namen möchten wir zum Schutz der betreffenden Person für uns behalten – ist sofort hingefahren.

Anzeige

Eigentlich dachten wir, es wäre Lotta, die kennen wir nämlich schon. Die Golden-Retriever-Hündin ist eine Ausbrecherkönigin.“ Lotta war es nicht, die Halterin konnte aber einen Tipp geben. Der Hund müsse in der Nähe eines bestimmten Hauses in der Heinrich-Heine-Straße wohnen, sie kenne das Tier.

Weitere OZ+ Artikel

Hundebesitzerin war erleichtert

Vor Ort begann die Spurensuche. „Unser Mitarbeiter hat am ersten Haus geklingelt, es hat keiner aufgemacht“, berichtet Kraft. „Dann hat der Hund sein Zuhause aber quasi selbst gefunden. Er ist zum richtigen Haus gelaufen. Die Freude über das Wiedersehen war groß.“ Die Besitzerin sei sehr erleichtert gewesen, es folgte noch ein nettes Gespräch über das Ehrenamt, da die Besitzerin in der Seelsorge tätig sei.

Tierrettung Greifswald Die Tierrettung Greifswald gibt es seit rund zweieinhalb Jahren. Es ist bis heute der einzige Verein in ganz Mecklenburg-Vorpommern, der professionell Tiere rettet. Mit seinem „Happy-Mobil“ ist der Verein 24 Stunden im Bereitschaftsdienst für den Landkreis Vorpommern-Greifswald. 2019 wurden 583 Tiere gerettet, derzeit sind es 17 Ehrenamtler, die Vereinsgründer Klaus Kraft unterstützen. Der Verein finanziert sich aus Spenden. Weitere Infos und Kontakt per Telefon 01512 / 144 62 69 oder Mail: tierrettung-greifswald@web.de.

„Der Mann hatte ein Messer in der Hand“

Auf dem Rückweg des Tierretters zu seinem in der Heinrich-Heine-Straße geparkten Auto stellte er fest, dass dort ein roter Mitsubishi hinter seinem Einsatzfahrzeug stand und zwei aufgeregt wirkende Männer auf ihn warteten. „Was klingelst du Wichser nachts bei meiner Mutter?“, soll der Mann dem Tierretter zugerufen haben. „Du hast genau eine Chance, zu sagen, was du hier machst, sonst stech’ ich dich ab!“

Dem Tierretter stockt der Atem, als er die Worte im Gespräch mit der OZ aus seiner Erinnerung wiedergibt. Seine Stimme zittert, er ringt um Fassung. „Der Mann hatte tatsächlich ein Messer in der Hand. Das hielt er mir eine halbe Armlänge entfernt auf Halshöhe entgegen“, schildert der Tierretter. „Ich hatte Todesangst. Das war der absolute Horror. Ich habe mich so hilflos gefühlt.“

Messer nicht auffindbar

Offenbar handelt es sich bei dem Mann um den Sohn der Dame, an deren Haus in der Heinrich-Heine-Straße der Tierretter vergebens geklingelt hatte, als er auf der Suche nach dem Besitzer des Golden Retriever war. Die Frau hat offenbar zunächst ihren Sohn angerufen, als sie vom nächtlichen Klingeln aufgeschreckt worden war. Später sei auch die Polizei informiert worden.

Der Mitarbeiter der Tierrettung erklärt immer wieder, dass er auf der Suche nach dem Besitzer des Golden Retrievers gewesen sei. „Ich hatte keine Privatklamotten an, sondern war in voller Montur, inklusive Einsatzstiefeln. Auf dem Auto steht ‚ Tierrettung‘ und ‚112‘, sogar mit Blaulicht ist das Fahrzeug ausgestattet“, erklärt der Retter.

Das Messer soll der Angreifer auf dem Dach des Mitsubishis abgelegt haben. Als die Einsatzkräfte der Polizei kurze Zeit später auftauchen, ist das Messer nicht mehr aufzufinden. Der 32-jährige Mann und sein 31 Jahre alter Begleiter gaben den Beamten gegenüber an, dass sie kein Messer dabei hätten und von dem Tierretter lediglich wissen wollten, was er zu der ungewöhnlichen Zeit auf dem Grundstück der Mutter gemacht habe.

„Mit so etwas haben wir nie gerechnet“

Nun steht vorerst Aussage gegen Aussage. Der Schock beim Mitarbeiter der Tierrettung und beim gesamten Team sitzt tief. „Mit so etwas haben wir nie gerechnet“, sagt Klaus Kraft. „Bislang ist uns das auch – ein Glück – nie passiert.“ Jetzt mache sich Sorge unter den Einsatzkräften breit. „Wir haben den Notfallwagen rund um die Uhr besetzt, ab 20 Uhr fahren unsere weiblichen Mitglieder jetzt aber nur noch zu zweit“, so der Einsatzleiter. „Dazu haben wir bereits einen Deeskalationskurs gebucht.“

Von Katharina Degrassi, Anne Ziebarth