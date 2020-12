Greifswald

Die Südstadt bleibt ein Schwerpunkt der Investitionen der Wohnungsbaugenossenschaft Greifswald (WGG). An der Karl-Krull-Straße entstehen derzeit zwei neue Blöcke mit je 28 Wohnungen. Ende 2021 soll der erste und im Sommer 2022 der zweite fertig sein. Auf dem Gelände standen früher unter anderem Garagen. Wie anderenorts in Greifswald auch verschwinden Freiflächen, stattdessen schauen Bürger auf das nächste Haus.

Genossenschaft investiert 12 Millionen

Ein längerer Block wäre besser gewesen als zwei

„Jetzt, wo der Bau so weit fortgeschritten ist, sieht man erst richtig, wie nahe aneinander die Gebäude stehen“, stellt Hans-Joachim Schmidt fest. Jeden Morgen ab 6.30 Uhr müssten die Mieter mit dem Lärm der Bauarbeiten leben. Schmidt wohnt in dem in der DDR gebauten Block Bernhard-Birkhahn-Weg 13a bis 13c. „Es wäre für uns und die neuen Mieter besser gewesen, wenn ein längerer Block direkt an der Krullstraße gebaut worden wäre.“ Die Mieter hatten versucht, sich einzubringen, Spielmöglichkeiten für Kinder statt Parkplätze angeregt, Unterschriften wurden gesammelt. Vergebens.

Peter Multhauf weist Kritik zurück

Enttäuscht ist Schmidt vom früheren Ortsratsvorsitzenden Peter Multhauf. Der habe versprochen, das Anliegen der Mieter des Birkhahnwegs zu unterstützen, schwenkte bei einer Info-Veranstaltung aber auf die Linie der WGG um, kritisiert er. Multhauf weist das zurück. „Ich habe nur versprochen, mir das Vorhaben anzusehen.“ Obwohl er keine wirkliche Alternative gesehen habe, habe er die Genossenschaft gebeten, noch mal zu prüfen. Und Entscheider in dieser Sache seien die Vertreterversammlung und der Vorstand der WGG nicht der Ortsrat.

Für die meisten der 56 Wohnungen wird ein Berechtigungsschein benötigt

Die Genossenschaft verwies indes bei Baubeginn darauf, dass sie das Machbare realisiere, damit die nötige Wirtschaftlichkeit gewährleistet und die Mieten bezahlbar sind. Wie Pressesprecherin Anja Groß informiert, sind acht der 56 Wohnungen, die in der vierten Etage, frei finanziert und nicht gefördert. „Die 48 Wohnungen im Erdgeschoss bis zur dritten Etage sind mietpreis- und belegungsgebunden“, so Groß. Wer hier einziehen möchte, benötigt einen Wohnberechtigungsschein.

Ziehen die Mieter aus dem Block am Birkhahnweg um?

Ob Familie Schmidt bei Fertigstellung der Neubauten noch im Birkhahnweg wohnt, ist unklar. Zwei Mieter seien schon weggezogen, andere dächten auch darüber nach. Anja Groß dementiert: „Wir können kein erhöhtes Aufkommen von Anträgen auf Umzug von Mitgliedern aus dem Bernhard-Birkhahn-Weg feststellen.“

Von Eckhard Oberdörfer