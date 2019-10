Greifswald: Minikamera für Brille und Vibrationsgürtel für Richtung

Greifswald

Es war die Französin Guilly d’Herbemont, die Anfang der 30er Jahre etwas erfand, das es blinden und sehbehinderten Menschen ermöglicht, Sicherheit und Selbstständigkeit im täglichen Leben zu erhalten: Der weiße Langstock, auch Blindenstock genannt, ist heute eines der wichtigsten Hilfsmittel für Menschen mit Sehschwäche.

Vor 55 Jahren wurde dieser Erfindung ein eigener Tag gewidmet. Am Mittwoch folgten rund 100 Gäste aus Mecklenburg-Vorpommern der Einladung zum „Tag des weißen Stockes“, der in der Unimedizin stattfand. Organisiert wurde die Veranstaltung in Zusammenarbeit mit der Augenklinik von der Greifswalder Ortsgruppe des Blinden- und Sehbehindertenvereins MV.

„Nach vorne schauen“: So lautete das diesjährige Motto der Veranstaltung. Die Diagnose einer Augenerkrankung ist in aller Regel ein Schock, sagt Bernd Uhlig, Vereinsvorsitzender der hiesigen Ortsgruppe: „Doch der Sehverlust muss nicht mit dem Verlust von Lebensqualität einhergehen.“

Neben zentralen Anlaufstellen wie dem Verein und medizinischen Operations- und Therapiemöglichkeiten sind es verschiedene Hilfsmittel, die einen eigenständigen Alltag möglich machen. Mehrere Aussteller präsentierten den Besuchern bei der Veranstaltung die neuesten technischen Werkzeuge.

„Es fühlt sich wie eine Massage an.“

Der Greifswalder Nando Roder war von der Orcam ganz angetan, die während des Aktionstages vorgestellt wurde. Das Gerät ist ausgestattet mit künstlicher Intelligenz und liest Texte vor und erfasst per Kamera Gesichter, Produkte und Geldscheine. Nicht größer als ein Feuerzeug wird die Orcam, die in Israel entwickelt wurde, mit einem Magnetclip an der Brille befestigt. „Ich fand das Gerät sehr gut“, lautet das Urteil des jungen Mannes.

Auch an den Vibrationsgürtel von Feelspace wagte sich Nando Roder. Der Clou: Per Vibration bestimmt der Gürtel Richtungen und Ziele. Susan Wache ist Mitbegründerin des Osnabrücker Start-ups. Hinter der Idee stand zunächst eine wissenschaftliche Untersuchung. „Wir wollten an der Universität herausfinden, ob Menschen einen neuen Sinn, den Magnetsinn von Zugvögeln, erlernen können“, erklärt Wache.

Mit dem Kompassgürtel, der dem Träger die Himmelsrichtung Norden per Vibration anzeigt, solle blinden und sehbehinderten Menschen mehr Sicherheit und Orientierung gegeben werden, so Wache weiter: „Das haben uns auch schon viele Leute bestätigt, die den Gürtel getestet haben.“ Über 2000 Euro kostet das Gerät, die jedoch von der Krankenkasse übernommen werden können. Von Sabine Erpem aus Bergen, die den Gürtel ebenfalls testete, gab es Extrapunkte für einen Nebeneffekt: „Es fühlt sich wie eine Massage an.“

Per App durchs Gebäude

Das Blinden- und Leitsystem der medizinischen Einrichtung sehen einige Betroffene kritisch. Nur mit viel Mühe könne man sich dort zurecht finden, heißt es. Die Beanstandungen nimmt die Klinik ernst. In der Planung ist ein neues digitales Leitsystem, das auch von nichtblinden oder nichtsehgeschädigten Besuchern genutzt und für die gesamte Unimedizin konzipiert werden soll.

Zuständig dafür ist Toralf Schnell, seit November 2018 neuer Chief Digital Officer, der für die Planung und Steuerung der digitalen Transformation der Unimedizin zuständig ist. „Mit dem Verein stehen wir eng in Kontakt. Wir wollen die Mitglieder in die Entwicklung mit einbeziehen.“ Die erste Idee: Mit Smartphone sollen die Besucher per Navigationsapp zu dem angegeben Ziel gesteuert werden. Zusätzlich soll es die Funktion einer Audioansage und eines Kontrastmodus geben.

Bernd Uhlig ist froh über die gute Zusammenarbeit mit der Augenklinik, die seit Januar dieses Jahres von Prof. Dr. Andreas Stahl geleitet wird, dessen Schwerpunkt bei der Untersuchung und Behandlung von Netzhauterkrankungen liegt. Uhlig selbst hat in seinem Alltag nur wenige technische Hilfsmittel. Neben seinem Smartphone hat er ein Gerät in der Größe einer Streichholzschachtel, das er als Aufnahme- und Abspielgerät nutzt.

