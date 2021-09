Greifswald: Mit Maske, Test und CovPass ins Gewimmel der Kulturnacht

Greifswald

Ein lauer Sommerabend, an jeder zweiten Ecke Musik und ein Publikum, das die Stunden in vollen Zügen genießt: Diese Kulturnacht schreibt sich in die Herzen der Greifswalder ein! Mit über 40 verschiedenen Orten und weit doppelt so vielen Veranstaltungen in der Altstadt und mehreren Ortsteilen machten Künstler und Akteure dem Namen des Traditionsevents alle Ehre. Und das trotz wieder steigender Infektionszahlen in der Coronapandemie. Keine Angst vor einer Ansteckung bei Plausch und Party, Lesung und Ausstellung?

„Bin doppelt geimpft, habe eine Maske dabei und achte auf Abstand“, sagt Marion Fischer, die extra mit ihrem Partner aus Stralsund zur 19. Auflage der Greifswalder Kulturnacht kam. Ihr Kommentar nach drei Stunden Musik und auch Tanz: „Es ist so wundervoll hier!“ Herrschte im Vorjahr bei den Mitwirkenden noch große Unsicherheit hinsichtlich der Regeln und des Machbaren, gingen sie am Freitagabend mit den Ver- und Geboten souverän um. „Wir haben ihnen nichts vorgeschrieben, sondern nur darauf verwiesen, dass sie selbst verantwortlich sind, die aktuellen Vorgaben einzuhalten“, sagte Tobias Reppin vom federführenden Kulturamt der Stadt.

Gelöste Atmosphäre in den Kunstwerkstätten

In der Realität hatte das ganz unterschiedliche Folgen. Bei den Kunstwerkstätten etwa, die bereits ab Nachmittag zugleich ihr 20+1. Jubiläum feierten, musste jeder Gast einen Zettel mit seinen Kontaktdaten ausfüllen. „Die Registrierung per Luca-App ist bei uns leider noch nicht möglich“, so Melanie Wilkens, künstlerische Leiterin des Hauses. Trotzdem gab es kein Murren. „Die Leute machen es einfach“, erzählte Konstantin Schneider (14), der mit seinem Freund Henning Mehnert über Stunden die Besucher freundlich auf die Pflicht aufmerksam machte. Viele Familien mit kleinen Kindern nutzten die Mitmachwerkstätten auf dem Hof und im Haus: Drucken mit Manja Graaf, Traumfänger basteln mit Paolina Venticinque, Glasperlen fertigen unter Anleitung von Holger Schultze oder an der Staffelei malen, was gefällt. „Die Kinder sind völlig entspannt, es herrscht eine sehr gelöste Atmosphäre, macht großen Spaß“, freute sich Künstlerin Barbara Zenichowski. Helene Bunge, Mutter des vierjährigen Max, indes bemängelte das geringe Angebot für Kinder: „Vor Jahren gab es da mehr“, sagte sie.

Musikalischer Spaziergang durch Schönwalde

Im Stadtteil Schönwalde II bereitete sich derweil das Trio „Dots“ auf den Start der „Singenden Balkone“ vor. Bereits zum achten Mal begaben sich dort Liebhaber des Formats auf einen Spaziergang durchs Viertel, voller musikalischer Überraschungen. Denn das Geheimnis sowohl der Auftrittsorte als auch der Musiker wird erst während des Abends gelüftet. „Ich wollte diese Veranstaltung schon immer mal besuchen und bin begeistert. Echt tolle Musik“, schwärmte Christiane Renz, die mit ihrem Mann Marco aus Hinrichshagen geradelt kam. Die Reihe der Kurzkonzerte bereicherten außerdem Barbara Ullrich am Klavier, das Duo Jade und Ronny Paeplow am Klavier. Ordner achteten auf Abstand bei den Open-Air-Acts. Registrierung – keine.

Wohnzimmeratmosphäre gab es wieder beim Rosa e.V. am Pommerschen Landesmuseum. Hier ging erst so richtig mit Beginn der Dunkelheit die Post ab. Quelle: Petra Hase

Wesentlich strenger hingegen verhielt sich der Rosa e.V. Wer seine „Wohnzimmeratmosphäre“ auf dem Vorplatz des Pommerschen Landesmuseums genießen wollte, musste einen aktuellen und zertifizierten Schnelltest vorzeigen. „Wir wollen auf Nummer sicher gehen. Es ist doch ein schönes Gefühl zu wissen, dass jeder hier getestet ist“, begründete Maria vom Vorstand die Entscheidung. Bewegten sich die Gäste in Vorjahren noch Körper an Körper im winzigen Schrank, nutzten sie das Kultobjekt am Freitagabend nur als Schleuse, um anschließend unter den Bäumen nach Technoklängen zu tanzen.

Kuhfladen-Diät mit komödiantischen Damen

Ein paar Katzensprünge entfernt, vorm Rathaus, löste die Theatertruppe „U100“ aus Loitz zum wiederholten Mal herzhafte Lacher der Zuschauer aus. Mit ihrer „Kuhfladen-Diät“, dem Klatsch und Tratsch über Küchenthemen und große Politik, bewiesen die fünf Damen im Alter zwischen 63 und 82 Jahren das Herz auf dem rechten Fleck. Unter Leitung von Hedwig Golpon philosophierten sie herzerfrischend und nahmen sich dabei selbst auch gern mal auf die Schippe...

Während Klabautermann Reinhard Bartl am Fischerbrunnen eine illustre Schar von Zuhörern mit schaurig-schönen Stadtgeschichten in den Bann zog, verzückte das Greifswalder Musikprojekt „Rhythmus-Störung“ vor der Buchhandlung Scharfe. Mehr und mehr Passanten blieben stehen, um den eingängigen, gut gemachten Melodien zu lauschen. Ob Folk oder Rock – die sechs Musiker haben es einfach drauf. Renate Mierendorff, die mit ihren Freundinnen Inge und Barbara unterwegs war, zeigte sich begeistert. „Diese erste Station hat uns schon sehr gut gefallen“, sagte sie, bevor es zum Logenhaus weiter ging.

Auch die Grypsnasen waren zur Kulturnacht unterwegs. Quelle: Petra Hase

Swing und Schwertkämpfe

Dort hatten sich ebenfalls viele Zuhörer eingefunden, saßen bei einem Glas Wein oder Bier und verfolgten den Auftritt des Trios „Boogie Trap“, das den Zeitgeist der 1950-er Jahre mit Swing und Rock’n’Roll auferstehen ließ. In den Pausen war gut ein Abstecher zum Wall möglich, wo Jaromir und seine Mitstreiter der Gruppe Liutreka die Technik der frühmittelalterlichen Schwertkämpfe vorführten. Ein schweißtreibendes Unterfangen bei Temperaturen um die 24 Grad Celsius. Das Interesse der Zuschauer war groß, die fünf Männer beantworteten viele Fragen zum Regelwerk.

Auch Margrit Schultz ließ ihr Wissen gucken. Im Kellergewölbe des Caspar-David-Friedrich-Zentrums vermittelte die 69-Jährige geduldig die Kunst der Seifenherstellung. „Wir haben uns oben im Laden Seifenschälen gekauft und wollten dafür jetzt auch Seife herstellen“, erzählte Sandra Liebram, die mit ihrem Freund Tom Ludwig zum ersten Mal das Angebot wahrnahm. „Anschließend wollen wir noch zum Segelschulschiff Greif und später ins ,Hermann’“, verriet sie. Bevor dort in der Brasserie die Nacht mit einer Jazz-Jam-Session endete, konnten Unternehmungslustige auch anderswo noch tanzen.

DJ und Schlagzeuger rockten das St. Spiritus

Etwa im Hof des St. Spiritus, wo strikt die 3-G-Regel angewandt wurde. Hier landeten auch Gäste aller Altersgruppen. Denn Pete und Kloppenburg, ein DJ und ein Schlagzeuger, verstehen es grandios, den unterschiedlichen Geschmack des Publikums zu bedienen. Imke Freiberg, Leiterin des Hauses, war glücklich, hatte aber Mühe, potentielle Gäste zu vertrösten: „Warten Sie bitte, bis einige gehen, dann können Sie hinein“, bat sie mehrfach um Geduld.

Es war ein Kommen und Gehen, an allen Orten, zu allen Zeiten. Auch in der kleinen Bar Comix. Hier durfte nur hinein, wer seinen vollständigen Impfnachweis vorlegen konnte. Dann ging die Post ab: In gewohnt professioneller Art begeisterten „Eva und die Einwegflaschen“ mit handgemachter Musik vom Feinsten – von Rock über Pop, Blues und Soul. Nur die Luft im Keller war zum Schneiden ...

Bigband Groovties begeisterte in Straze

Anders im chicen Saal der Straze, wo mehrere Schülerensembles der Musikschule Greifswald auftraten, bevor die Bigband „Groovties“ drei Acts das I-Tüpfelchen setzte. Was für Klänge! Von Adeles Skyfall-Song über Bruno Mars bis hin zu Coldplay – routiniert, modern, vergnüglich. Maximal 70 registrierte Personen durften dies zeitgleich erleben. Wer es danach besinnlicher mochte, genoss zu später Stunde die Cellomusik vor der Buchhandlung Scharfe. Gregor Szramek, seit Jahren Gast des Hauses, ließ mit Musikerkollegen die Klassik aufleben. Und wieder fanden sich unzählige Zuhörer ein, genossen still und mit seligem Lächeln.

„Das Leben ist zurück! Die heutige Kulturnacht ist deutlich näher an dem, was wir aus Vorjahren kennen. Kultur als Lebensmittel, die Leute gieren danach“, resümierte Kulturamtsleiterin Anett Hauswald kurz vor Mitternacht.

Von Petra Hase