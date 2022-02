Greifswald

Mit „Momme auf dem Elefanten“ haben Anne Schreiber-Kummerow und Marian Kummerow ihr erstes Kinderbuch auf den Markt gebracht. In diesem findet sich ein kleiner Junge mit dem Namen Momme inmitten eines bunten Zirkus wieder, nachdem er zu Bett gegangen ist.

Das Buch erzählt mit farbenfrohen Bildern eine abenteuerliche Geschichte, die Momme in der Nacht erlebt. Die Illustrationen stammen von Anne Schreiber-Kummerow, Autor ist ihr Mann Marian Kummerow. Von der Idee bis zur Umsetzung vergingen fünf Jahre. Die Geschichte und die Bilder seien Stück für Stück gewachsen, erklären die beiden. Das Besondere: Die bunten Illustrationen, die das Buch ausmachen, sind nicht am Computer entstanden, sondern per Hand.

Buch soll Fantasie anregen

In erster Linie handele es sich um eine Vorlesegeschichte, sagt Marian Kummerow: „Wir wissen aus dem Freundes- und Bekanntenkreis aber auch, dass die Kinder, die bereits lesen können, wahnsinnig viel Spaß an dem Buch haben.“

Das Buch sei zudem darauf angelegt, die Fantasie anzuregen. „Wir wollen, dass die Kinder mit den Bildern in die Nacht hineingetragen werden. Wir wollten etwas Freundliches erschaffen. Es soll die Fantasie anregen, sodass die die Kinder in ihre eigene Geschichte hineinschlafen“, so der Autor weiter. Anne Schreiber-Kummerow, Grafikdesignerin, fügt an, dass es sich bei Momme um ein eher schüchternes Kind handeln würde, „das ein bisschen Angst vor der Nacht hat, durch die schönen Geschehnisse aber aufblüht.“

Mit „Vier & Sause“ hat das Ehepaar gemeinsam mit Freunden vor fünf Jahren einen eigenen kleinen Verlag gegründet. Kurz danach erschien ihr erstes Buch. Es handelte sich um eine Sprüche-Sammlung für Kinder, Jugendliche und Erwachsene unter dem Titel „Einhundert – smarte Tipps für alle Lebenslagen“, die ebenfalls mit Illustrationen unterlegt wurde. „Der Verlag ist eine Plattform für unsere Projekte“, erklärt Marian Kummerow.

Buch bei Scharfe und Hugendubel erhältlich

Die Auflage des Kinderbuchs „Momme auf dem Elefanten“ umfasse einige hundert Stück. Gedruckt wurde es beim Druckhaus Panzig. In Greifswald wird es bei der Buchhandlung Scharfe und Hugendubel erhältlich sein. Der Kostenpunkt liegt bei 20 Euro. Langfristiger Plan des Ehepaares ist es, dass das Buch bald auch in anderen Städten in Buchhandlungen erhältlich sein soll.

Außerdem soll es nicht die letzte Geschichte rund um Momme sein. „Wir können uns sehr gut vorstellen, Momme an anderen Orten aufleben zu lassen. Er ist jetzt da und gefällt uns sehr gut“, sagt Marian Kummerow und lacht.

Von Christin Lachmann