Greifswald

Wenn die Greifswalder Wahllokale am Sonntagabend ihre Türen schließen, ist für die nominierten Politiker und Politikerinnen der Tag noch lange nicht vorbei. Viele Parteien und Wahlbündnisse veranstalten im Anschluss daran Wahlparties, bei denen Wähler und Kandidaten für Bürgerschaft und Kreistag gemeinsam auf die Ergebnisse hinfiebern.

Viele der Veranstaltungen sind nicht nur Partei-intern, sondern offen für Bürger. So laden beispielsweise FDP und Grüne in jeweils unterschiedliche Räume der „Brasserie Hermann“ in der Gützkower Straße ein. Ab 18 Uhr können Wähler und Interessierte in die Gaststätte kommen und mit den Kandidaten ins Gespräch kommen und die Wahlergebnisse abwarten. Parteimitglieder der Linken versammeln sich ab 20 Uhr im Keller der Musikbar „Toms“ am Schuhagen. Die CDU trifft sich im Restaurant „Poro“ am Marktplatz, währen die SPD ab 17.30 Uhr ihre Wahlparty im Ravic feiert. In der StraZe ist die Alternative Liste zu Gast, ab 18 Uhr wird dort das Wahlgeschehen verfolgt.

Kandidaten der Freiparlamentarischen Allianz und der Kompetenz für Vorpommern sowie die Bürgerliste feiern eher im privaten Rahmen. Auch Einzelbewerberin Grit Wuschek plant eine private Feier, mit der sie sich bei ihren Wahlhelfern bedanken möchte. Bei einem Einzug in die Bürgerschaft sei eine spätere Party nicht ausgeschlossen. Einige Parteien verzichten gänzlich auf Partys, darunter beispielsweise die AfD, die die Zeit nutzt, um die Auszählungen zu begleiten. Auch die Tierschutzpartei hat keine Veranstaltung geplant.

Auch der politische Nachwuchs erwartet am Sonntag Wahlergebnisse: der erstmalig gewählte Greifswalder Kinder- und Jugendbeirat feiert am 16 Uhr im IkuWo in der Goethestraße die Sieger der Abstimmung.

Carla Blecke