Greifswald: Mit der Drehleiter ins Eheglück

Greifswald

Irgendwie hatte er ja damit gerechnet, dass Kollegen vor dem Rathaus etwas im Schilde führten. Doch was genau, erfuhr Enrico Maaß erst, als er nach der standesamtlichen Trauung mit seiner Braut Madlen die schwere Eingangstür öffnete. Auf dem Platz warteten bereits zehn Männer der Berufsfeuerwehr Greifswald, der er seit 2013 angehört, und luden das frisch vermählte Paar ein, in den Korb der Drehleiter zu steigen. Hoch hinaus ging es für den 32-jährigen Bräutigam und seine 26-jährige Ehefrau. Sollten die beiden sich doch aus dem Fenster der städtischen Pressestelle im ersten Obergeschoss Blumen und Geschenke der Kameraden abholen. Nichts leichter als das! Unter dem Beifall vieler Freunde, Familienangehörigen und Kollegen manövrierte Enrico Maaß punktgenau das Gefährt ans richtige Fenster, wo Stadtsprecherin Andrea Reimann bereits mit den Präsenten wartete. Anschließend freute sich das junge Paar auf eine kleine Feier im engsten Kreis. Die große Party mit freier Trauung, verriet der gebürtige Greifswalder, wird am Donnerstag im Gutshof Liepen steigen.

Enrico Maaß ist gebürtiger Greifswalder, seine Frau Madlen stammt aus Grabow bei Ludwigslust. Quelle: Petra Hase

Von Petra Hase