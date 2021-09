Greifswald: Mit wenigen Klicks zur Blutspende

Greifswald

Am Mangel der Blutkonserven für Notfälle und Operationen hat sich seit Beginn der Corona-Pandemie in der Greifswalder Unimedizin nichts geändert. Ganz im Gegenteil. Jede Spende zählt mehr denn je! Immer wieder sinnierte das Blutspende-Team daher, wie das Interesse potentieller Spender noch zu wecken sei. Bislang konnten Termine nur telefonisch vereinbart werden. Müßig, besonders für eilige Leute. Wer will schon gern in Warteschleifen landen.

Doch jetzt können Spender ab sofort ganz einfach einen Termin online vereinbaren, informierte mich gestern Ulf Alpen von der Blutspendeabteilung. Und in der Tat, ich habe es ausprobiert: Einfach im Internet auf blutspende-hgw.de klicken und schon öffnet sich die Seite mit der Terminbuchung. Im Kalender den gewünschten Tag anklicken, dann die Uhrzeit – und fast ist die Sache erledigt. Ohne Anstehen, ohne Warterei. Außerdem: Die Spendezeiten wurden erweitert. Wer will, kann jetzt auch schon montags bis donnerstags früh ab 8 Uhr kommen – bis 18 Uhr, freitags wie gehabt von 7-16 Uhr und jeden ersten Sonnabend im Monat von 8-12 Uhr. Machen Sie mit?

Von Petra Hase