Greifswald

Am Dienstagmorgen hat ein Müllfahrzeug in Greifswald einen Mitarbeiter der Müllabfuhr eingeklemmt und verletzt.

Wie die Polizei mitteilte, wollte der Fahrer des Fahrzeugs um 9.15 Uhr über eine Hofausfahrt in die Johann-Sebastian-Bach-Straße abbiegen. Dabei kam das Fahrzeug einer Hauswand zu nahe: Ein Mitarbeiter, der auf dem Trittbrett am hinteren Teil des Fahrzeugs stand, wurde zwischen Wand und Wagen eingeklemmt. Der 50-jährige erlitt Verletzungen an Schulter und Brustkorb und musste zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Von Kira Schmidt