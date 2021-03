Greifswald

Im heutigen Deutschland werden Rhabarberstiele vor allem als Nachtisch oder für Kuchen verwendet – allerdings erst seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts als ausreichend Rübenzucker zum Süßen zur Verfügung stand.

Der Rhabarberforscher Julius Münter Quelle: Uniarchiv Greifswald

Die Heimat des Rhabarbers liegt in asiatischen Steppen und Gebirgen. In China wachsen in bis zu 4 000 Meter Höhe Rhabarberpflanzen, die beliebte oder wenn man so will berühmte Drogen für die chinesische Medizin liefern. Besonders als Abführmittel wurden getrocknete Wurzeln auch in Europa populär. Für den Handel damit hatte Russland lange ein Monopol.

Wo der echte Medizinalrhabarber wuchs, wurde indes geheim gehalten und blieb trotz aller Bemühungen bis zur zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts in Europa unbekannt. Vor etwa 150 Jahren machte sich ein Greifswalder Uniprofessor, Julius Münter (1815 bis 1885) auf die Suche nach „ächten Rhabarberpflanzen“.

Dissertation über Rhabarber

In Greifswald wurde Rhabarber zu diesem Zeitpunkt bereits seit Jahrzehnten kultiviert. „Im Bestandsverzeichnis des Botanischen Gartens von 1765 sind bereits zwei Arten aufgeführt“, erzählt Thoralf Weiß, der für das Greifswalder Arboretum verantwortlich ist. 1788 wurde der Mediziner Johann Quistorp (1758 bis 1834) Gartenbaudirektor. Er legte im gleichen Jahr eine Dissertation vor, die sich mit den Möglichkeiten und dem Nutzen des Anbaus von Rhabarber in Schwedisch-Pommern beschäftigt. Diese Schrift sei Teil der Bemühungen der Universität, praktische Beiträge zur wirtschaftlichen Entwicklung Pommerns zu leisten. Das passte zur schwedischen Reformpolitik dieser Zeit.

1827 konnte Quistorps Nachfolger Friedrich Hornschuch (1793 bis 1850) über England Samen des Himalaja-Rhabarbers für Greifswald besorgen.

Eineinhalb Jahrhunderte alter Rhabarber aus der Mongolei

Julius Münter, der ab 1851 den Botanischen Garten leitete, legte eine große Rhabarbersammlung an. Vier der in seiner Zeit kultivierten Arten gedeihen bis heute, und zwar seit den 1970er Jahren auf dem Wirtschaftshof des Arboretums. Der Greifswalder Professor hat seinen „Beitrag zur Rhabarbarologie“ 1877 auf einem internationalen Kongress in Amsterdam vorgestellt. Einen dazugehörenden Sonderdruck als Kopie hat der geschichtsinteressierte Biologe Henry Witt der OZ zur Verfügung gestellt.

Präparate des Botanischen Institutes Quelle: Thoralf Weiß

„Die Frage nach der Abstammung der wertvollen chinesischen Droge“, also des Rhabarbers, bewegte schon die Forscher des 17. Jahrhunderts, ohne dass sie zufriedenstellende Antworten fanden, sagte Münter. Er wollte das Rätsel lösen.

Münter nutzte die Beziehungen seines Freundes Friedrich von Behr (1821 bis 1892), Gutsherr auf Vargatz und Schmoldow. Der gebildete Adlige war Mitglied des Reichstags, Präsident des deutschen Fischereivereins und modernisierte die Landwirtschaft auf seinen Gütern. Er war international vernetzt und unterhielt Beziehungen zur chinesischen Gesandtschaft in Berlin. Von Behr besuchten Chinesen sogar in Pommern.

Der Schmoldower Gutsherr wiederum war mit Carl Lueder (1840 bis 1892) befreundet, der ab 1872 Konsul und ab 1877 Generalkonsul in China war. Diesem brachte von Behr den schon 1870 ihm gegenüber geäußerten Wunsch Münters 1873 nahe. Der deutsche Konsul in Peking, Franzenbach, begab sich dann auf eine lange, beschwerliche und gefährliche Reise im Reich der Mitte.

Mongolen verkauften die Wurzeln an Chinesen

Ein Ziel: Echten Rhabarber für Münter finden. In der damals zu China gehörenden Mongolei, südlich der Wüste Gobi, grub Franzenbach vier Rhabarberpflanzen zweier Arten persönlich aus, die dort in Massen wuchsen. Diesen Teil Asiens hatte laut Lueder zuvor kein Europäer bereist. Gegenüber Franzenbach bezeichneten die Mongolen den ausgegrabenen Rhabarber als den, mit dem gehandelt wurde. Nach ihrem Zeugnis trockneten sie die Wurzeln und verkauften sie an Chinesen.

Zunächst wollte Carl Lueder nach Rückkehr Franzenbachs die Pflanzen nach Schmoldow zu seinem Freund von Behr bringen lassen. Aber die vermutete schlechte Erreichbarkeit Schmoldows und die Hoffnung, dass der Kapitän des Transportschiffs, der „Cassandra“, sorgsamer mit den Pflanzen umgeht, wenn die Sendung an einen Botanischen Garten, und zwar den Berliner, adressiert wird, führte zur Änderung dieses Plans. Von Hamburg wurden die Pflanzen nach Pommern gebracht.

Mongolischer Rhabarber im Herbarium Quelle: Thoralf Weiß

Die Rhabarberwurzeln mitsamt Originalerde gelangten zwischen Weihnachten und Neujahr 1873 „in zwei unbedeckten mongolischen Milchfässern“ bei Frost nach Greifswald. Die Wurzelköpfe waren nicht bedeckt. Garteninspektor Justus Dotzauer taute die Milchfässer zunächst auf, brachte sie ins Kalthaus und pflanzte die Wurzeln schließlich nach Zugabe von Greifswalder Erde in Blumentöpfe um. 1876 wurden sie ins Freiland ausgepflanzt. Außerdem wurden aus China zwei Samenportionen, die Franzenbach von Chinesen erhielt, mitgebracht. Das war aber entgegen deren Versicherungen kein Rhabarber, sondern Ampfer (Rumex). Die aus den Samen gezogene Art wurde nach Lueder benannt. Der Ampfer wuchs gut in Pommern. Zwei Sämlinge wurden 1874 an den berühmten Botanischen Garten Kew abgegeben.

Als Arzneimittel geeignet

Münter war auf der Grundlage einer umfänglichen Analyse überzeugt, dass er eine neue Rhabarberart entdeckt hatte, und benannte sie nach dem Sammler Rheum Franzenbachii Mtr. (Münter). Die endgültige Bestätigung, ob es sich um „aechte Rhabarberpflanzen“ handele, könne es erst geben, wenn „am Orte der Zubereitung der chinesischen Rhabarbersorten unwiderlegliche Forschungen angestellt“ würden, sagte er. Münter vermutete aber, dass man aus in Europa wachsenden Pflanzen dieser Art brauchbare Arzneimittel gewinnen könne, wenn sie mindestens sechs Jahre kultiviert werden.

Die vier alten Rhabarbersorten auf dem Wirtschaftshof des Botanischen Gartens Quelle: Thoralf Weiß

Die Pflicht eines Greifswalder Professors

Der Stolz von Münter, dass es einer kleineren deutschen Universität mit geringen Ressourcen „fern von den Emporien der gärtnerischen Großbetriebe Englands, Belgiens und der Niederlande“ vermutlich gelang, „echten Rhabarber“ zu finden, ist in seinem Vortrag zu spüren. Getrieben habe ihn nicht „eitle Selbstüberhebung oder Überschätzung der an sich so geringen Kraft, sondern vielmehr die Pflicht gegenüber der Wissenschaft, die er zu vertreten berufen ist.“

Thoralf Weiß am Rhabarberbeet mit den vier alten Pflanzen im Wirtschaftshof des Arboretums Quelle: Eckhard Oberdörfer

Münter glaubte indes nicht, dass er den idealen Arzneimittelrhabarber gefunden hatte, sondern ging davon aus, dass es bessere gebe. Nach heutigem Stand beschrieb er eine Varietät des Gemeinen oder Krausblättrigen Rhabarbers (Rheum franzenbachii var. mongolicum Münter). Das ist eine der Arten, aus denen der Garten-Rhabarber gezüchtet wurde. Der Medizinalrhabarber wurde dank Pflanzen identifiziert, die aus Samen gezüchtet wurden, die Nikolai Michailowitsch Prschewalski von seinen Forschungsreisen in den 1870er Jahren aus China nach Sankt Petersburg brachte.

Von Eckhard Oberdörfer