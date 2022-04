Greifswald: Musiker sagen Dankeschön für Flügel

Greifswald

Nach mehr als einem Jahr hat die Musikschule der Hansestadt Greifswald ihr Projekt „Mit gebrochenen Flügeln kann man nicht fliegen“ abgeschlossen. Die Kulturstätte hat viele Klinken geputzt, um Geld für einen Bechstein-Flügel zu sammeln. „35000 Euro kamen zusammen, davon allein 10000 Euro von der Peter Warschow-Sammelstiftung“, wertschätzt Musiklehrer Alexander Girod (im Bild mit Paula Mahlke). Das Instrument hat jetzt sein neues Zuhause in der Steinbeckerstraße 45 gefunden und bereitet den großen und kleinen Pianisten dort täglich viel Freude. Als Dankeschön an alle, die den Kauf ermöglichten, fand am Freitagabend in der Straze ein zweistündiges Konzert der Musikschule statt. „Von Pop-Gesang und hochwertigen klassischen Beiträgen auf dem Klavier, der Geige, der Klarinette, dem Horn und der Flöte bis hin zu Jazzmusik war für jeden Geschmack etwas dabei gewesen“, erzählt Mitwirkende Mareike Kruse. Fast 30 Akteure, darunter 17 Kinder und Jugendliche, bescherten dem begeisterten Publikum einen wundervollen Abend.

Von OZ