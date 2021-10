Greifswald

Heute finden zum letzten Mal in diesem Jahr die Samstagskonzerte in der Greifswalder Einkaufsmeile statt. Die Aktion „Immer wieder samstags“ brachte seit Juli an acht Terminen Musiker auf die Straße, was die Altstadt attraktiver zu machen soll.

Bund fördert Kunst und Kultur

Über 100 Musiker spielten laut Innenstadtmanagerin Ramona Wolf von der Greifswald Marketing GmbH. „Wir konnten dieser großen Anzahl an Künstlern nicht nur eine lange verwehrte Bühne geben, sondern ihnen auch und besonders eine Gage zahlen“, sagt Wolf. Möglich gemacht habe es die Förderung durch das mit Bundesmitteln finanzierte Projekt „Kultursommer 2021“ des Landkreises Vorpommern-Greifswald und die Zusammenarbeit mit dem Verein der Greifswalder Innenstadthändler.

Bei Gesprächen mit Passanten und Händlern hat sich laut Wolf gezeigt, dass das Format gut ankam. 2022 solle es weitergehen.

