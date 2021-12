Greifswald

Aline Raber droht eine Situation, die man sich kaum vorstellen mag: Während andere mit ihren Familien die besinnlichen Weihnachtsfeiertage verbringen, wird sie möglicherweise mit ihrem Sohn alleine zu Hause in Quarantäne sitzen. Schuld daran trägt offensichtlich das Gesundheitsamt des Landkreises Vorpommern-Greifswald. „Ich bin enttäuscht und todunglücklich“, sagt die Greifswalderin.

Die Inhaberin eines Reisebüros infizierte sich in der vergangenen Woche bei ihrem vierjährigen Sohn mit dem Coronavirus. Um zu verhindern, dass sich auch ihr Mann ansteckt, separierten sie sich bereits in der Wohnung, nachdem der Junge die ersten Symptome entwickelte. Nachdem auch der PCR-Test von Raber am vergangenen Donnerstag positiv ausfiel, begab sie sich mit dem Kind eigenständig in häusliche Isolation. Ihr Mann zog vorübergehend zu seinen Eltern.

„Ich habe an einem Tag mindestens 25-mal angerufen“

In wenigen Tagen ist Weihnachten. Und es gebe sogar einen kleinen Hoffnungsschimmer, dass Raber das Fest mit ihrem Sohn nicht allein verbringen muss. Weil sie doppelt geimpft ist, besteht die Möglichkeit, dass sie nach einer erneuten PCR-Untersuchung frühzeitig aus der eigentlich 14-tägigen Quarantäne entlassen werden könnte. Der zweite PCR-Test kann bereits fünf Tage nach dem ersten erfolgen. All das geht jedoch nur in Absprache mit dem Gesundheitsamt des Landkreises.

Doch genau das ist das Problem: Seit Tagen versucht sie immer wieder, telefonisch jemanden vom Gesundheitsamt und vom Bürgertelefon zu erreichen. Erfolglos. „Dutzende Male habe ich dort angerufen, an einem Tag mindestens 25-mal. Ich lasse es minutenlang klingeln. Aber niemand hebt ab“, berichtet Raber. Auch per E-Mail habe es keinerlei Rückmeldung gegeben.

Enttäuschung und Frust sind groß: „Nachdem mein Sohn schon zweimal seinen Geburtstag nicht feiern konnte, wird nun auch sein Weihnachtsfest ausfallen müssen. Vielleicht müsste es so nicht sein, aber dafür bräuchte man das Gesundheitsamt. Ich bin verzweifelt. Wie kann so etwas noch sein – nach fast zwei Jahren Pandemie?“, fragt die Mutter.

Freizeichen statt automatischer Bandansage

Schon seit Wochen steht das Bürgertelefon des Landkreises in der Kritik. Es ist die einzige Anlaufstelle, an die sich positiv Getestete oder deren Kontaktpersonen mit Fragen und Anliegen wenden können. Mehrfach wendeten sich Leser an die OSTSEE-ZEITUNG, die Ähnliches wie Raber berichteten.

Anfang Dezember sorgten technische Probleme dafür, dass die Mitarbeiter zeitweise gar nicht oder nur sehr eingeschränkt zu erreichen waren. Hinzu kam, dass statt eines Besetztzeichens immer ein Freizeichen zu hören war. Das suggerierte den Anrufern, dass die Mitarbeiter nicht ans Telefon gehen.

Der Kreis erklärte vor rund zwei Wochen, dass er künftig auf eine automatische Bandansage setzen wolle, die ankündigt, dass alle Mitarbeiter im Gespräch seien. Durch Störungen der gesamten Telefonanlage wurde diese Funktion jedoch wieder deaktiviert, erklärt eine Sprecherin auf OZ-Anfrage.

Aufgrund des hohen Anrufaufkommens habe der Kreis mehr Personal beim Bürgertelefon angestellt. Doch wie viele Mitarbeiter sind in einer Schicht vor Ort? Darauf gibt der Kreis keine Antwort. Auch die Frage, wie sich doppelt Geimpfte freitesten können, wenn niemand zu erreichen ist, lässt die Verwaltung offen. Eine Kreissprecherin teilt lediglich mit, dass das Bürgertelefon sowohl am 24. als auch am 31. Dezember von 8 bis 14 Uhr erreichbar sein wird. Zwischen den Tagen werden die Mitarbeiter wie gewohnt von 8 bis 16 Uhr arbeiten.

Kreis schrieb nicht Mutter, sondern Vierjährigen an

Aline Raber geht davon aus, dass sich ihr Sohn in der Kita angesteckt hat, erzählt sie während des Interviews am Telefon. „Was ich wirklich traurig und schlimm an der ganzen Geschichte finde, ist, dass mein Sohn mit 14 weiteren Kindern aus dem Kindergarten Kontakt hatte und die sich in den nächsten Tagen zu ihren Familien aufmachen. Ich habe sofort nach dem positiven PCR-Test im Kindergarten angerufen. Das Gesundheitsamt hat sich bislang nicht bei der Kita gemeldet.“

Hinzu kommt, dass sich das Amt auch bislang noch nicht schriftlich bei der Mutter gemeldet hat. Bizarrerweise bekam lediglich ihr vierjähriger Sohn Tage nach dem positiven PCR-Test ein Schreiben, in dem er aufgefordert wird, einen QR-Code zu scannen und sich in Quarantäne zu begeben. Für Rückfragen war die Nummer des Bürgertelefons sowie die E-Mail-Adresse angegeben.

Raber hat sich mit ihrer Hausarztpraxis telefonisch nun darauf geeinigt, dass die Werte von ihr und ihrem Sohn nochmals überprüft werden, um festzustellen, wie ansteckend die beiden noch sind. „Anhand dieser Werte werden wir dann entscheiden, ob mein Mann Weihnachten zu uns nach Hause kommen kann, oder ob wir getrennt voneinander bleiben werden. Ich hätte mir natürlich gewünscht, dass uns das nicht vor Weihnachten passiert. Jede andere Woche wäre in Ordnung gewesen. Aber das ist eine mittelschwere Katastrophe. Denn natürlich wollen wir gern mit der Familie zusammen sein. Aber das interessiert beim Gesundheitsamt ja niemanden.“

