Greifswald

Das wohl schönste Weihnachtsgeschenk, das Aline Raber und ihr vierjähriger Sohn in diesem Jahr bekommen haben, kann man nicht mit Geld bezahlen: Sie durften Weihnachten gemeinsam mit der Familie feiern. Denn genau an Heiligabend wurde die vom Gesundheitsamt angeordnete Quarantäne für sie und ihren Sohn aufgehoben.

Doch vor diesem Tag war es ein Hoffen und Bangen, das sich über mehrere Tage hinstreckte. Nachdem sich erst ihr Sohn mit dem Coronavirus infizierte, steckte sich auch Raber eine Woche vor Heiligabend an. Ihr Mann zog vorsichtshalber zu seinen Eltern. Raber und ihr Sohn begaben sich gemeinsam in häusliche Isolation.

Zunächst war die Hoffnung bei der Mutter groß, dass sie sich freitesten kann. Denn sobald jemand doppelt geimpft ist, wie im Fall von Raber, besteht die Möglichkeit, dass die eigentlich 14-tägige Quarantäne nach einer erneuten PCR-Untersuchung frühzeitig beendet werden kann. Die zweite PCR-Testung kann bereits fünf Tage nach der ersten erfolgen. All das geht jedoch nur in Absprache mit dem Gesundheitsamt des Landkreises Vorpommern-Greifswald.

Dutzende Anrufversuche am Tag beim Bürgertelefon

Doch so simpel wie es klingt, war es für die Inhaberin eines Reisebüros nicht. Bis zu 25 Mal pro Tag versuchte sie das Bürgertelefon des Gesundheitsamtes telefonisch zu erreichen. Doch alle Anrufe liefen ins Leere: Obwohl immer ein Freizeichen zu hören war, nahm niemand ab.

Laut Angaben des Landkreises sollten Anrufer eigentlich eine Bandansage hören, dass alle Mitarbeiter im Gespräch sind. Wegen einer technischen Störung war stattdessen das Freizeichen zu hören, sodass Anrufer das Gefühl bekamen, die Mitarbeiter heben einfach nicht ab. „Außer dass ich einige Tage nach dem ersten positiven PCR-Test ein Schreiben vom Gesundheitsamt bekommen habe, dass ich mich in Quarantäne begeben soll, ist bis dahin nichts passiert“, sagt Raber.

Obwohl sie sich und ihren Sohn in Gedanken über die Weihnachtsfeiertage schon ganz allein zu Hause sitzen sah, „habe ich am 24. Dezember vormittags gedacht, dass ich es ja trotzdem nochmal telefonisch probieren kann. Ich habe dann die Wahlwiederholung gedrückt. Es hat zweimal geklingelt und dann ist tatsächlich jemand rangegangen“, berichtet Raber.

Nach dutzenden Versuchen in den Tagen zuvor sei die Irritation groß gewesen, dass sie ausgerechnet an Heiligabend jemanden beim Bürgertelefon erreicht. „Ich war so überrascht, dass ich erst mal gefragt habe: ‚Wo kommen Sie denn jetzt plötzlich her?‘. Seine Antwort war: ‚Ich arbeite hier‘“, erinnert sich Raber und muss lachen, als sie das erzählt.

„Es war wie ein Befreiungsschlag“

Während des Telefonats erklärte die Mutter dem Mitarbeiter, dass sie ihren CT-Wert nochmals überprüfen ließ. Dieser wird mittels PCR-Test bestimmt und gibt Auskunft darüber, wie ansteckend eine positive Person nach einigen Tagen noch ist. Ist der CT-Wert unter 30, geht man davon aus, dass die Person noch infektiös ist. „Die Werte von meinem Sohn und mir lagen über 30. Das habe ich dem Mitarbeiter auch gesagt. Seine Antwort war dann, dass ich mich mit diesen Werten ja schon früher hätte melden können.“

Per E-Mail ließ sie sich nochmals bestätigen, dass sie die Quarantäne nun frühzeitig beenden kann. „Es war wie ein Befreiungsschlag. Meine Schwiegereltern, die mittlerweile geboostert sind, haben sich natürlich extrem gefreut. Hätten wir Heiligabend allein in Quarantäne bleiben müssen, hätte ich mit meinem Kind und einer Fünf-Minuten-Terrine auf der Couch gesessen und wir hätten uns die Geschenke vor die Tür stellen lassen.“

Obwohl die Freude groß war, dass sie Weihnachten schlussendlich doch noch gemeinsam mit der Familie feiern konnte, hätte sie sich einen anderen Umgang vom Gesundheitsamt gewünscht. „Hätte ich nicht selbst recherchiert, dass ich mich freitesten lassen kann, hätte ich das nicht gewusst. In dem Schreiben stand das nicht drin. Ich hätte mir auch gewünscht, dass sich jemand persönlich bei mir meldet. Ich war mit dem Kleinen ganz allein zu Hause. Ich habe mich oft gefragt, was passiert, wenn es mir gesundheitlich schlechter geht. Was wäre mit dem Kind passiert? Man muss sich um die Leute einfach mehr kümmern“, sagt Raber.

Von Christin Lachmann