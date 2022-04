Die meisten Frauen, deren Kinder zu früh auf die Welt kommen, produzieren noch nicht genügend eigene Muttermilch. In so einem Fall können Mütter in der Greifswalder Klinik auf Spenden zurückgreifen – so wie Antonia Lenz nach der Geburt ihrer Drillinge. Das kann Leben retten, doch nur wenige Krankenhäuser bieten die Spendermilch an.