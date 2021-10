Greifswald

Douglas Fernando, Geschäftsführer des Berliner Petruswerks, ist enttäuscht. Er will endlich ein neues Gebäude als Ersatz für den im Frühjahr abgerissenen Speicher an der Marienstraße bauen. Ideen dafür gibt es seit mehreren Jahren, doch wann die Bagger rollen, ist weiter unklar.

Fernando erhebt Vorwürfe gegen die Stadt. „Ich habe in den letzten Jahren vier namhafte Architekturbüros mit Entwürfen beauftragt, der Stadt vorgelegt und Tausende Euro ausgegeben“, ärgert er sich. „Ich würde mich über Hinweise und Anregungen freuen. Aber keiner entscheidet.“

Investor: Höhe mit Denkmalbehörde abgestimmt

Seit 2017 ginge das so, wobei er im Bauamt durchaus auf Interesse für die Entwürfe gestoßen sei. Eines allerdings ist für den Chef des Petruswerks gesetzt: Es soll wieder eine Landmarke in gleicher Höhe entstehen. Das sei auch mit der Denkmalbehörde abgestimmt. „Wir bauen gerade in Berlin 600 Wohnungen für 250 Millionen Euro. Da laufen Projekte ganz anders, und zwar viel schneller als in Greifswald.“

Der Speicher in der Greifswalder Marienstraße mit anschließendem Lagergebäude vor dem Abriss Quelle: Eckhard Oberdörfer

Fernando hat das Grundstück an der Marienstraße mit dem 1937 errichteten Speicher 2010 erworben. Das mit Klinkern verkleidete Betonsilo von 35 Meter Höhe wurde bis 1992 genutzt, dann privatisiert und mehrfach weiterverkauft. Die Eigentümer wechselten. 2019 musste wegen herabfallender Ziegel das Dach abgedeckt werden. Im September 2020 wurde die Hafenstraße in diesem Bereich gesperrt. Schließlich erfolgte im März dieses Jahres der Abriss mit Genehmigung der Denkmalbehörde. Als Erstes verschwand das Lagergebäude an der Hafenstraße, das gleichfalls durch einen Neubau ersetzt werden soll.

Erste Idee war Hotel mit Skybar

Entwurf des Architekturbüros Kadawittfeld aus Aachen für Speicher und Lagergebäude Quelle: Architekturbüro Kadawittfeld aus Aachen

Fernando wollte zunächst ein Hotel mit Skybar an dieser Stelle bauen. Davon ist er abgerückt. Ein Kongresshotel mit 180 Zimmern ist nicht mehr an der Ecke Marienstraße, sondern direkt an der Hafenstraße Richtung Schwedenkontor vorgesehen.

Die vom Petruswerk beauftragten Architektenbüros können auf viele interessante Projekte verweisen. So verantwortete Kadawittfeld-Architektur aus Aachen beispielsweise die Komische Oper Berlin, den Salzburger Hauptbahnhof und die Deutsche Sporthochschule Köln.

GFB Alvarez & Schepers Gesellschaft für Architektur aus Berlin hat diesen Entwurf erstellt Quelle: GFB Berlin

Fernando verweist darauf, dass die Planer unterschiedliche Entwürfe in moderner Architektursprache vorgelegt hätten. Das betreffe zum Beispiel die Gestaltung des unteren Bereichs sowie der Fassade, die geklinkert sein kann, aber nicht muss, sowie die Fensteröffnungen und das Dach.

Viel kritisiert wurde nach der Vorstellung des aktuellen Entwurfs des Berliner Büros BQB durch den Architekten Michael Bäckmann 2020 die mit dem Speicher vergleichbare Höhe. Sie passe nicht zu Greifswald, sagt beispielsweise die Altstadtinitiative. Zweiter großer Kritikpunkt war das Flachdach. Flachdächer sind heute bei Neubauten nicht nur in Greifswald der Normalfall, zum Beispiel beim Hansehof am Museumshafen.

Der Entwurf der DBLB-Planungsgesellschaft mbH und Behncke Architects aus München sieht allerdings ein Spitzdach wie beim Speicher für den Ersatzbau vor. Das Münchener Büro hat zum Beispiel neben Neubauten Umbau und Sanierung von Schloss Elmau und die Erweiterung des Intercontihotels Berchtesgaden verantwortet.

Das neue Greifswalder Stadtarchiv Quelle: Eckhard Oberdörfer

Nicht weit vom Speichergrundstück steht in der Straße An den Wurthen mit dem neuen Stadtarchiv ein Solitär, der ebenfalls eine Klinkerfassade und ein Flachdach hat. Dieses Gebäude ist das Ergebnis eines Architektenwettbewerbs. Auch der Speicher war so ein Solitär, erinnert Fernando. In seiner Bauzeit wurde er auf Wunsch der Denkmalbehörde ein Stück von der Altstadt errichtet, um die historische Stadtsilhouette nicht zu beeinträchtigen.

Entwurf von QBQ für das neue Wohngebiet mit dem Neubau am Ryck, ein Stück weiter rechts soll das Hotel entstehen. Quelle: QBQ

In der DDR produzierten hier die Möbelwerke

Das frühere Speicherareal ist Teil des insgesamt über drei Hektar großen Gebietes mit dem ehemaligen Gelände des Greifswalder Möbelwerkes, das seit vielen Jahren dem Petruswerk gehört. Mittlerweile ist dort ein kleiner Wald gewachsen. Greifswaldern gehören weitere bebaubare Grundstücke neben dem des früheren Speichers.

Das Gelände an Marien- und Hafenstraße soll nach dem Satzungsbeschluss für den Bebauungsplan 55A bebaut werden. Auf dem benachbarten B-Plan-55-Gelände entsteht in Regie der Projektgesellschaft UTB ein Wohngebiet für etwa 1100 Greifswalder. Das Petruswerk wollte auch hier bauen, konnte aber den mit der Stadt vereinbarten Kaufpreis nicht termingerecht aufbringen. Ankündigungen, endlich auf dem verbliebenen Teil tätig zu werden, gab es in den letzten Jahren einige.

2021 kein Beschluss zum Bebauungsplan mehr möglich

Im Herbst 2019 schien der erste Spatenstich in greifbare Nähe zu rücken. Das Greifswalder Planungsbüro Ingenieurplan Nordost hatte Entwurfsunterlagen zum „B-Plan 55A – Alter Speicher“ erarbeitet, die im Bauausschuss in Anwesenheit von Douglas Fernando und seiner Technischen Leiterin Ursula Scharmberg erstmals vorgestellt wurden. Zuletzt hatte die Stadt Hoffnung gemacht, dass eine Diskussion in den Ausschüssen und ein Beschluss der Bürgerschaft zur Auslegung des Entwurfs noch in diesem Jahr erfolgen könnten.

Das ist nicht mehr realistisch, so Stadtsprecherin Andrea Reimann auf OZ-Anfrage. Vor allem seien es zwei Probleme, die im Gespräch von Investor und Stadtbauamt geklärt und abschließend abgestimmt werden müssten. Das sei erstens die Positionierung und Gestaltung des Ersatzgebäudes für den Speicher. Zweitens ginge es um das notwendige Maß der verkehrstechnischen Untersuchung für das Plangebiet. Ein Hintergrund: Der Verkehr zum und aus dem B-Plan 55 soll teilweise durch das Gelände des B-Plan 55A Richtung Marienstraße erfolgen.

Boardinghouse statt Speicher

Erst wenn sich Stadt und Investor über offene Punkten geeinigt haben, könnten Ausschüsse und Bürgerschaft den Entwurf des B-Plans 55A inklusive der erforderlichen Untersuchungen und Gutachten diskutieren und über die Auslegung befinden.

Die aktuelle Planung des Petruswerks sieht unter anderem in Stadthäusern 300 bis 400 Wohnungen sowie Kindergarten und Pflegeheim vor. Statt des Speichers ist ein Boardinghouse geplant, ein Zuhause auf Zeit, in dem hotelähnliche Leistungen angeboten werden. Läden und gastronomische Angebote sind an der Uferpromenade vorgesehen. Ferner gehören ein zentraler Platz und ein unterirdisches Parkhaus im mittleren Bereich zum Vorhaben.

„Ich möchte das ganze Areal möglichst schnell bebauen“, sagt Douglas Fernando. „Das dauert alles viel zu lange. Wenn es endlich ein Entgegenkommen gibt, können wir das komplette Areal in zwei Jahren bebauen.“

Der Entwurf von QBQ Berlin vom Ryck aus, das Hotel plant ein anderes Büro. Quelle: QBQ Berlin

Von Eckhard Oberdörfer