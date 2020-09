Greifswald

Die Debatte um die Schriftart im Greifswalder Edeka-Markt im Einkaufszentrum Gleis 4 geht in die nächste Runde: Nun schaltet sich der Konservative Kreis der CDU ein. Sprecher Sascha Ott moniert, dass der permanente „Nazi-Verdacht“ mittlerweile zu einem Dauerzustand der „neurotisierten Gesellschaft“ geworden sei.

Die Diskussion, so Ott weiter, erinnere stark an die Debatte um den umstrittenen Namenspatron Ernst Moritz Arndt der Greifswalder Universität. Zudem sei es nicht richtig, hinter der Frakturschrift in einem ehemaligen Reichsbahngebäude eine nationalsozialistische Gesinnung zu vermuten.

Sascha Ott wendet sich zudem direkt an den Inhaber des Edeka-Marktes Sven Schneider und ermutigt ihn, „seine unternehmerischen Freiheiten zu nutzen. Sie haben sich mit hoher Risikobereitschaft, Flexibilität und Offenheit den Herausforderungen in Greifswald gestellt... Lassen Sie sich nicht vorschreiben, wie Sie Ihren Markt gestalten.“

Viele OZ-Leser halten Diskussion für übertrieben

Vergangene Woche tauchten in den sozialen Netzwerken Facebook und Twitter mehrere Fotos von der Beschilderung des Marktes auf. Einige Nutzer kritisieren, dass es sich bei der Schriftart um Nazi-Symbolik handeln würde. Die Edeka-Firmenzentrale dementierte dies.

In einer Stellungnahme bezog sich die Zentrale darauf, dass der Ladenbau den Besonderheiten des Gebäudes angepasst wurde. Bei diesem handelt es sich um ehemalige Hallen des Kraftwagenausbesserungswerks der Deutschen Reichsbahn. Auch viele OZ-Leser halten die Debatte für überzogen, wie die Kommentare auf Facebook zeigen.

Bei der Schriftart handelt es sich um die „ Tannenberg“, die zwischen 1933 und 1935 entwickelt und nach der Schlacht im Ersten Weltkrieg bei Tannenberg im heutigen Polen mit mehr als 30 000 Toten benannt wurde. Von etwa 1935 bis 1941 verwendete die Deutsche Reichsbahn die Tannenberg-Schrift auf Bahnhofsschildern. Noch heute hängen historische Bahnhofsschilder aus der Zeit in einigen S- und U-Bahn-Stationen in Berlin.

Sascha Ott trat 2004 der CDU bei und ist seit 2019 Mitglied der Kreistagsfraktion der CDU im Landkreis Vorpommern-Greifswald. Nachdem seine Nominierung 2016 zum CDU-Justizminister in MV zurückgezogen wurde, weil er auf Facebook auf mehreren AfD-Seiten ein „Gefällt mir“ hinterlassen hatte, begründete Ott den „Konservativen Kreis“ innerhalb der Partei mit.

Von Christin Lachmann