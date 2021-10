Greifswald

Endlich wieder eine freudige Nachricht aus dem Tierpark: Nachdem in der vergangenen Woche die Vogelgrippe ausgebrochen ist, wurden nun erneut Stichproben entnommen. Weitere positive Fälle konnten nicht nachgewiesen werden. Nun öffnet der Tierpark am Sonnabend für den Publikumsverkehr wieder.

Doch es gelten strenge Auflagen. So dürfen die Besucher keine Hunde mit in den Tierpark nehmen. Zudem müssen sie ihre Schuhe am Ein- und Ausgang in speziellen Desinfektionswannen entkeimen. Auch das Füttern der Tiere ist untersagt. Das bedeutet, dass es an der Kasse erst einmal kein Futter zu kaufen gibt. Vorerst für den Besucherverkehr gesperrt ist die begehbare Wellensittich-Anlage.

Gänse, Enten, Schwäne und ein Nandu wurden eingeschläfert

In der vergangenen Wochen steckten sich drei Störche und zwei Gänse des Tierparks mit der hochansteckenden Variante H5N1 an und starben wenig später. Das Veterinäramt des Landkreises Vorpommern Greifswald entnahm daraufhin Stichproben. Da das Virus bei weiteren Tieren nachgewiesen wurde, mussten am vergangenen Freitag über 50 Tiere eingeschläfert werden, um eine flächendeckende Ausbreitung zu verhindern.

Die hohe Zahl ergibt sich daraus, dass auch Vögel getötet wurden, die mit den bereits Infizierten in einer Stall-Einheit isoliert worden waren, obwohl sie keine Symptome oder Auffälligkeiten aufwiesen. So wurden unter anderem alle Gänse, Enten, Schwäne und das letzte Nandu-Weibchen des Tierparks eingeschläfert.

Weitere Proben in dieser Woche negativ

Ein Großteil der Vögel, wie die Störche oder Kraniche, bleiben in den kommenden Wochen jedoch weiterhin in Isolation. Für die Pfauen des Tierparkes gab es eine Ausnahmegenehmigung durch das Veterinäramt. „Die Besucher müssen zwar auf einige Tiere verzichten, aber wir freuen uns, dass wir wieder öffnen dürfen und sind froh über jeden Besucher, der zu uns kommt“, sagt Cheftierpfleger Tetzlaff.

Zwar hat sich die Lage im Tierpark erst einmal wieder entspannt, überstanden ist die Vogelgrippe-Saison aber noch lange nicht. Denn sie zieht sich beginnend im Herbst bis in den April hinein. Die Ausbreitung wird in Deutschland derzeit als besonders hoch eingestuft. Eingeschleppt wird die Geflügelpest in den meisten Fällen durch Wildvögel. Übertragen wird das Virus durch Ausscheidungen infizierter Tiere. Nur in seltenen Fällen können sich auch Menschen mit der Vogelgrippe anstecken.

Von Christin Lachmann