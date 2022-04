Greifswald

Dass der weltberühmte Maler Caspar David Friedrich in der Hansestadt geboren wurde, ist bekannt. Dass der Legende nach ein riesiger kinderfressender Greif die damaligen Bewohner in Angst und Schrecken versetzt haben soll, auch das hat man schon mal gehört. Wer tiefer in die Geschichte der Hansestadt eintauchen will, sich informieren und unterhalten lassen will, dem sei eine Führung mit Nachtwächter Reinhard Bartl empfohlen.

In urigem Gewand mit Horn und Hellebarde geleitet er sein Publikum durch die Quartiere der Altstadt und haut allerhand Anekdoten heraus. Die OSTSEE-ZEITUNG war dabei und verrät fünf Dinge, die Sie wahrscheinlich noch nicht über Greifswald gewusst oder vielleicht wieder vergessen haben

1. Mollig warm dank Fußbodenheizung

Der Unternehmer Berthold Beitz gilt als Gönner der Hansestadt und hat als Generalbevollmächtigter der Alfried Krupp von Bohlen und Halbach-Stiftung etliche Millionen Euro in die Stadt geleitet. Ihm ist auch eine ungewöhnliche Kirchen-Ausstattung zu verdanken. Als er einmal im Winter bei einem Gottesdienst im Greifswalder Dom war, schien ihm sehr kalt gewesen zu sein. So kalt, dass er 1989 beschloss, eine Fußbodenheizung in die Kirche einbauen zu lassen.

2. Greifswald müsste eigentlich Räuberwald heißen

Greifswald wurde nach dem gleichnamigen Raubvogel benannt? Nicht ganz. Im Mittelalter hieß die Hansestadt noch „Gripheswald“. Im Althochdeutschen bedeutet „griphes“ so viel wie greifen, packen, stehlen. „Eigentlich müsste die Stadt Räuberwald heißen. Aber wer will schon gern im Räuberwald studieren. Der ein oder andere Finanzberater vielleicht, aber das sei mal dahingestellt“, erzählt Nachtwächter Bartl.

3. Kein Platz für so viel Kunst

Der Brunnen auf dem Fischmarkt sollte ursprünglich in größerer Form auf dem Marktplatz entstehen. Künstler Jo Jastram (1928 – 2011) hatte die insgesamt elf Bronzefiguren schon gegossen. Dann die Absage: Der Brunnen – 100 Quadratmeter groß – soll nicht auf den Marktplatz, sondern muss auf den Fischmarkt ausweichen. Und dann bitte nicht so groß. Was also tun? Vier Figuren schafften es in und um den Brunnen. Und die restlichen sieben Kunstwerke? Für sie fand man schlussendlich doch noch einen Platz in Wassernähe. Nach langen Jahren der Einlagerung stehen sie nun auf der Nordseite des Museumshafens.

Stadtführungen im Überblick Wer noch mehr über Greifswald erfahren möchte, tut das am besten bei einer Stadtführung. In der Hansestadt gibt es dafür verschiedene Angebote. Jeden ersten Freitag im Monat findet die Nachtwächterführung statt. Bei Anbruch der Dunkelheit und im Schein der Laterne führen die Nachtwächter rund zwei Stunden lang durch die Innenstadt. Wissenswertes über Greifswalds Altstadtkirchen, die Gründung der Universität und die schwedische Vergangenheit der Hansestadt gibt es beim 90-minütigen Altstadtrundgang, der Montag bis Sonnabend ab 11 Uhr (Juni bis September Montag bis Sonntag ab 11 und ab 14 Uhr) stattfindet. Daneben gibt es auch einen kulinarischen Rundgang, bei dem die Teilnehmer nicht nur erfahren, wo sich die älteste Gaststätte in der Stadt befand und wo die schwedischen Könige dinierten, sondern zwischendrin in vier Greifswalder Restaurants süße und herzhafte Leckerbissen erhalten. Alle Termine für die Stadtführungen, Buchungen, Kosten und weitere Informationen finden Sie auf der Homepage www.greifswald.info/stadtfuehrungen

4. Greifswalds Bankenviertel muss dezent sein

Mit sage und schreibe sieben Metern über dem Meeresspiegel ist der Marktplatz der höchste natürliche Punkt der Stadt (die Niederländer würden sich über solche Maße freuen). Drumherum befinden sich fünf Banken. Soweit so bekannt. Aber ist Ihnen schon mal aufgefallen, dass die Schriftzüge der Finanzhäuser nicht in ihren klassischen Farben daherkommen, sondern in dunklen Buchstaben? Grund dafür: Eine Satzung schreibt den Banken am Marktplatz vor, dass sie nicht noch mit greller Optik werben dürfen, „wenn sie schon die besten Häuser in der Innenstadt haben“, klärte der Nachtwächter auf.

5. Die eigentliche Vier-Tore-Stadt

Auch Greifswald musste sich schützen. Deshalb wurden um die Altstadt vier Haupttore aufgestellt: Steinbeckertor, Mühlentor, Fleischertor und das Vettentor (damals noch mit V). Als innerhalb der Stadtmauer der Platz zu knapp wurde, siedelten sich Greifswalder außerhalb der Tore an. So entstanden die Vorstädte, die heute nach den Toren benannte Stadtteile sind: Steinbeckervorstadt, Fettenvorstadt ...

Die Linien zeichnen den Umriss des früheren Mühlentors nach. Quelle: Christin Lachmann

Am Mühlentor gibt es heute noch einen Hinweis auf das frühere Schutz-Portal. Kupfer-Linien im Boden zeichnen den Umriss des damaligen Tores nach.

Von Christin Lachmann