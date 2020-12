Greifswald

Auf den ersten Blick haben Lucy Junge und Geworg Ibashjan nicht viel gemeinsam. Auf der einen Seite ist da die zierliche 17-Jährige – blond, drahtig, ein wenig schüchtern und mit pink lackierten Fingernägeln. Auf der anderen Seite Geworg. Er ist ein paar Monate jünger als Lucy, doch mit seinen über 100 Kilo Körpergewicht ist der junge Mann schon jetzt eine beeindruckende Gestalt.

Was die beiden miteinander verbindet, ist ihre Leidenschaft für Sport. Während Lucy zu den besten Leichtathletinnen des Landes zählt, schickt Ringer Geworg seine Gegner auf die Matte – beide auf ihre Art mit Erfolg. Die Nachwuchstalente wurden kürzlich im Rahmen des Sportehrentages der Universitäts- und Hansestadt durch den Greifswalder Sportförderverein für ihre Leistungen ausgezeichnet.

Von der Schule direkt zum Training

Für Lucy kam die Ehrung absolut überraschend. Als die OZ die Athletin der Hochschulsportgemeinschaft (HSG) beim Training besucht, wissen weder sie noch ihre Trainerin Manuela Germans davon. „Es ist für mich eine Bestätigung dafür, dass ich das alles nicht umsonst mache“, sagt die Schülerin. „Das alles“ heißt bei Lucy: Training an vier bis fünf Tagen in der Woche, meist direkt nach der Schule. Viel Zeit für andere Dinge außer den Hausaufgaben und dem Sport habe Lucy daher nicht. Normalerweise ist ihr Lohn der sportliche Erfolg. Aber viele Möglichkeiten, sich zu messen, hatte die Leichtathletin wegen der Corona-Pandemie in diesem Jahr nicht. Einige Wettkämpfe wurden abgesagt, zudem schränkte das größtenteils geltende Kontaktverbot das Training ein.

Aber die sich bietenden Gelegenheiten ergriff die Athletin. Ihr größter Erfolg 2020: Bei den Deutschen Meisterschaften (U 18) in Heilbronn platzierte sich Lucy in ihrer Lieblings-Disziplin, dem Dreisprung, auf dem vierten Rang.

Nur Corona vereitelte Chance auf den Titel

Zu einem Wettkampf auf Bundesebene kam es für Geworg in diesem Jahr gar nicht erst. Er wurde noch Norddeutscher U-17-Meister – dann war wegen Corona auch für ihn Schluss. Er und sein Trainer Manfred Groß hatten in diesem Jahr auch ein Auge auf den Titel des Deutschen Meisters geworfen. Am oberen Ende seiner Altersklasse angekommen, hätte Geworg, der schon im letzten Jahr die Bronze-Medaille holte, die besten Chancen auf den ersten Platz gehabt. Nun müsse er sich im nächsten Jahr in der nächsthöheren Altersklasse „wieder hinten anstellen“, erzählt er.

Gänzlich lindern könne die Auszeichnung durch den Sportförderverein den Frust über die verstrichene Chance zwar nicht, doch auch er habe sich gefreut, als er davon erfuhr, berichtet Geworg. Auch er investiere viel Zeit in seinen Sport. Solange es die Kontaktbeschränkungen zulassen, geht es für ihn viermal pro Woche auf die Matte, zweimal in den Kraftraum. Am Wochenende fährt er mit Manfred Groß zu Wettkämpfen in Deutschland, aber auch im Ausland.

Zehn Jahre lang trainiere er jetzt schon im Greifswalder Ringerverein. Der Sport habe ihn selbstbewusst gemacht, erzählt der Schüler, was man ihm bei seiner zurückhaltenden Art nicht sofort anmerkt. Aber an seinen ambitionierten Zielen: „Natürlich würde ich gern mal bei den Olympischen Spielen antreten“, erzählt Georg. „Aber erst mal geht es zur EM, dann zur WM.“ Ein schelmisches Grinsen huscht über sein Gesicht.

Traumberuf Sportler

Noch geht es für Geworg aber auch zur Schule. Wie Lucy besucht er das Alexander-von-Humboldt-Gymnasium, muss die Schulbank aber noch ein Jahr länger als die Zwölftklässlerin drücken. Schon jetzt weiß er: Nach dem Abitur will er weitermachen mit dem Ringen. Da man in Deutschland selbst als Profi von dem Sport nicht wirklich leben könne, will Geworg sich um eine Ausbildung bei der Polizei bewerben. Dort, so hofft er, werde man ihn fördern. Lucys Pläne sind weniger konkret: „Vielleicht mache ich nach der Schule erst mal ein freiwilliges soziales Jahr.“ Aber auch sie kann sich vorstellen, später mit dem Sport Geld zu verdienen, „vielleicht als Trainerin oder Sportlehrerin.“

Bis Lucy und Geworg ihren Lebensunterhalt mit ihrer Leidenschaft bestreiten, wird sicher noch Zeit vergehen. Einen kleinen Vorgeschmack darauf gab es allerdings schon jetzt. Mit der Ehrung durch den Greifswalder Sportförderverein ist auch ein Preisgeld in Höhe von 250 Euro verknüpft. Pünktlich vor Weihnachten kommt beiden das zusätzliche Taschengeld sehr gelegen. Während Geworg, der derzeit seinen Führerschein macht, auf sein erstes Auto spart, wird Lucy das Geld wohl reinvestieren und „einen Teil für Sportsachen ausgeben.“

Von Alexander Kruggel