Greifswald

Ist es das Wetter, die allgemeine Coronalage oder sind es die neuen Regeln. Frank Embach ist sich nicht sicher. Als Chef des Innenstadtvereins und Betreiber von mehreren Bekleidungsgeschäften in Greifswald ist er abhängig von der Kaufkraft der Kunden.

An diesem Mittwoch war er in der Innenstadt unterwegs. Sein erster Eindruck: Erschreckend wenig los. „Heute war auch wirklich schlechtes Wetter. Die Leute sind ja wetterfühlig“, schätzt er ein. Allerdings seien sie auch „coronafühlig“, gibt er zu bedenken. Die vielen Nachrichten, immer neue Regelungen, da bleiben einige einfach lieber zu Hause.

Dieser Mittwoch war auch der erste Tag mit den neuen Regeln. Wer ein Geschäft betritt, muss geimpft oder genesen sein und das auch nachweisen können. Ausnahmen bilden nur noch Geschäfte des täglichen Bedarfs. Lebensmittel, der Bücher- und Zeitungshandel, Blumenläden, Weihnachtsbaumverkauf, Bau- und Gartencenter, Apotheken, Drogerien, Tierhandel, Tankstellen.

Ächzt der Einzelhandel nun unter den neuen Bestimmungen? „Der Tag war nicht viel anders als sonst auch“, fasst Embach abschließend die Überlegungen über Wetter und Corona zusammen, meint damit aber eher die Abläufe im Geschäft. Gerade das Kontrollieren der jeweiligen Zertifikate hätte mit den Apps gut funktioniert.

Schlangenbildung vor dem Media Markt

Ähnlich sieht das auch Matthias Zander. Er ist geschäftsführender Gesellschafter im Media Markt. Hier werden vor Weihnachten viele Greifswalder die Dinge kaufen, die in wenigen Wochen unter dem Weihnachtsbaum liegen werden. Der Elisenpark ist leer. Nur wenige Menschen schlendern durch die große, weihnachtlich geschmückte Passage.

Am südlichen Ende angekommen erwarten sie dann aber viele Schilder. Der Media Markt ist vorbereitet. Zwei Mitarbeiter kontrollieren die Zertifikate und Personalausweise. Ein elektronisches Zählsystem mit grünen Pfeilen zeigt an, dass noch neue Kunden in den Markt dürfen. 270 sind es insgesamt. Zander ist zufrieden mit dem ersten Tag. „Es gab keine Probleme, keine Beschwerden. Die Menschen kennen den Umgang mit der Corona-App schon.“

Morgens sei viel los gewesen. Die Kunden hätten jedoch brav in einer langen Schlange gewartet. „Es gibt keinen Zeitverlust“, erklärt der Marktmanager. Und auch diejenigen, die noch nicht den vollen Impfschutz nachweisen können, wolle er nicht ausschließen. „Man kann jederzeit im Internet bestellen und die Ware über einen abgetrennten Eingang oder hinter dem Markt am Lagereingang abholen. Dazu ist nur eine Maske notwendig“, erklärt er.

„Man geht mit einem schlechteren Gefühl nach Hause“

Einige Meter weiter verkauft Ramona Thiel Bekleidung im Elisenpark. Auch vor dem Bonita-Geschäft ist ein Schild aufgestellt. „Wir begrüßen Sie“ steht dort zu lesen, darunter ist 2G angekreuzt, 3G nicht mehr. Auch Thiel nimmt wie Zander und Embach keine ablehnende Haltung der Kunden gegenüber den neuen Regeln wahr. Alle seien freundlich und wer kommt, der zeigt auch bereitwillig das Zertifikat vor, „die Leute sind einfach zurückhaltender“, schätzt sie die Lage ein. Ein gutes Gefühl gebe ihr das nicht. „Man geht ja mit einem besseren Gefühl nach Hause, wenn man viele Kunden hatte. So macht das keinen Spaß“, gesteht sie sich ein.

Die Sorge um das Weihnachtsgeschäft ist präsent. Embach freut sich, dass der Weihnachtsmarkt noch da ist. Das ziehe Menschen in die Stadt und er hoffe, dass das auch unter den neuen Regeln so bleibt. Am 11. Dezember ist Mitternachtsshopping. Jedes Jahr ein Highlight für die Händler – dieses Jahr in der abgespeckten Version – hoffentlich.

Wäre ein Lockdown finanziell besser?

„Der Weihnachtsmarkt und die Geschäfte werden bis 22 Uhr geöffnet haben, Bands wird es keine geben“, beschreibt Embach das Konzept. Ob nicht doch ein Lockdown mit Finanzhilfen besser wäre, als so zu öffnen? Diese Frage habe er sich auch schon gestellt und gesteht ein, dass Kurzarbeit wieder ein Thema wird.

Die Hilfen vom Staat laufen weiter. Auf die Corona-Hilfen 3+ folgt die 4. Sie soll über das Jahr hinaus bis in den April verlängert werden. Embach würde sich einheitlichere Regeln wünschen, freut sich aber auch über das Engagement aus der Politik, was zum Beispiel das Impfen betrifft. Am Mittwoch konnte man sich demonstrativ im Rathaus anstellen, Embach hat der Andrang Hoffnung gemacht.

Von Philipp Schulz