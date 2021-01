Greifswald

Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts auf Totschlag gegen einen 30-jährigen Greifswalder. Der Mann hatte am Montagabend nach einer Auseinandersetzung in einer Wohnung in der Prokofjewstraße zwei Männer mit einem Messer attackiert. „Ein 30-jähriger Mann ist durch Stichverletzungen am ganzen Körper so schwer verletzt worden, dass er wenig später verstarb. Zudem wurde ein 31-jähriger Mann schwer verletzt“, sagt Claudia Tupeit, Sprecherin des Polizeipräsidiums Neubrandenburg. Die Beteiligten waren alkoholisiert.

Der mutmaßliche Täter wird in die forensisch-psychiatrische Klinik nach Stralsund gebracht, sobald er transportfähig ist. Derzeit wird er wegen seiner Verletzungen in Greifswald behandelt. „Die Staatsanwaltschaft Stralsund hat für den Tatverdächtigen eine einstweilige Unterbringung in einer psychiatrischen Klinik beantragt, weil die Erkenntnisse zur Person darauf hinweisen, dass er psychisch erkrankt sein könnte“, sagt Martin Cloppenburg, Sprecher der Staatsanwaltschaft.

Schreie aus der Wohnung zu hören

Der 31-jährige Schwerverletzte befinde sich außer Lebensgefahr und habe erste Aussagen zum Geschehen gemacht, so Cloppenburg. Was Auslöser oder Motiv der Tat war, sei Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Ein Hinweisgeber hatte die Polizei zu dem Einsatz gerufen, an dem Kräfte aus Stralsund und Greifswald sowie Rettungskräfte beteiligt waren, nachdem aus der Wohnung in einem Plattenbau Schreie zu hören waren.

Ein Anwohner, den die OZ vor Ort trifft, erzählt an der Wohnungstür, dass er Polizisten und Sanitäter im Aufgang gehört habe. Seinen Namen möchte er nicht in der Zeitung lesen. Von der Tat selbst habe er nichts mitbekommen. „So einen Polizeieinsatz habe ich hier auch noch nie erlebt.“ Das sei untypisch für den Block. „Es ist zwar hellhörig, aber Streitereien oder Ähnliches habe ich bisher noch nicht gehört“, versichert er. Ein weiterer Anwohner ist überrascht, als er von dem Verbrechen erfährt. „Das habe ich gar nicht mitgekriegt. Was hier passiert ...“, sagt er, schüttelt den Kopf und winkt ab.

Schönwalde ist Einsatzschwerpunkt der Polizei

Schönwalde gehört zu den Einsatzschwerpunkten der Polizei, informiert Claudia Tupeit. Dort handelt es sich überwiegend um Rohheitsdelikte – Straftaten wie Körperverletzungen und Diebstähle. „Besonders häufig hat es auch Delikte wie Widerstände, Sachbeschädigungen und Beleidigungen gegeben und im Vergleich zu den anderen Vierteln auch Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz“, sagt die Polizeisprecherin.

In den bevölkerungsreichsten Stadtteilen Greifswalds kam es 2019 in Schönwalde I zu 597 polizeilich erfassten Straftaten, in Schönwalde II waren es 727 – darunter insgesamt 50 Fälle von häuslicher Gewalt. 2020 seien die Zahlen leicht gesunken, schätzt Tupeit ein. Als weitere Einsatzschwerpunkte gelten aus Sicht des Hauptreviers in Greifswald die Südstadt mit 180 Einsätzen im Jahr 2019 und das Ostseeviertel Ryckseite. In der Innenstadt kam es 2020 zu rund 600 Einsätzen.

Von Christopher Gottschalk