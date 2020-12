Greifswald

Traditionell bringt der Rotary-Club „ Caspar David Friedrich“ auch in diesem Jahr wieder einen Adventskalender für den guten Zweck heraus. Hinter jedem Türchen warten insgesamt 135 Preise im Gesamtwert von 7340 Euro. Der Hauptgewinn – 400 Euro Bargeld – versteckt sich hinter dem 24. Dezember. Das Prinzip: Auf der Rückseite des Kalenders befindet sich eine individuelle Losnummer. Jeden Tag werden mindestens zwei Gewinner gezogen, an manchen Tagen auch mehrere.

Die Losnummern werden in der Greifswalder OZ sowie auf der Homepage des Rotary-Clubs veröffentlicht. Der Erlös aus dem Verkauf der Adventskalender geht an soziale und gemeinnützige Projekte, unter anderem auch an die CDF-Gesellschaft. Erhältlich sind die Adventskalender für je fünf Euro in der Buchhandlung Hugendubel, bei Männermoden Krafczyk oder in den Geschäften von E & N Collection. Zu gewinnen gibt es neben Sach- und Bargeldpreisen auch Gutscheine für Restaurantbesuche oder Freikarten für das Theater Vorpommern

Hier kommen die nächsten Nummern: Am 4. Dezember wurden die Nummern 0953 (Gewinn 1) und 0239 (Gewinn 2) gezogen, am Samstag (5. Dezember) waren es die Nr. 1653 und Nr. 0162, am Sonntag gab es sogar drei Zahlen, die gewonnen haben. Die 0112, die 0297 und die 0530. Für den Montag, (7.Dezember) lauten die Gewinnzahlen 1306 und 1079. Alle Zahlen finden sie unter: https://greifswald-caspar-david-friedrich.rotary.de

Von az